Remekül szerepeltek a PVSK atlétái a Budapest Felnőtt Bajnokságon. A 3000 méteres síkfutást Lomb Ádám végig irányította, s meg is nyerte.

A pécsi hosszútáv futó új egyéni csúcsot (8:16.92) ért el a versenyen ezen a számára kiegészítő távon, ami biztató a június végi 5000 méteres magyar bajnokságra.

Vele azonos távon futott Fazekas András is, aki sokáig tartotta az erős iramot, így végül a harmadik helyen lépte át a célvonalat. Ő 8:27.64-et ment. Trócsányi Márton 8:54.11-es időt, egyéni csúcsot futott, ami a legjobb magyar U18-as eredmény volt.

Másnap Garamvölgyi Petráé volt a színpad, aki 405 centimétert ugorva megnyerte a női magasugrást. Ez egyúttal a jövő évi U23-as Európa-bajnokság nevezési szintje. Borhy Annamária is kitett magáért, aki 375 centit átrepülve lett a negyedik.

Korábban Gödöllőn a MATE-GEAC ugróversenyén is részt vettek ők. Garamvölgyi ott is 405 centit ugrott, amivel második lett. Borhy Annamária is azonos magasságot teljesített, s negyedik lett. Gastiaburu Frank Abigél 345 centit repülve lett hatodik.