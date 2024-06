Nagyszerűen teljesítettek a PVSK atlétái a Zalaegerszegen rendezett országos vidék bajnokságon.

Lomb Ádám az 1500 méteres, legrövidebb versenytávján is kiválóan futott, míg Fazekas András a második helyen végzett.

– Egy középtávfutó edzéssel 0,1 másodpercre megközelítette az egyéni csúcsát Ádám, de ehhez az eredményhez kellettek a versenyzőtársai is – értékelt a Vasút honlapján Freier Balázs, szakmai vezető. – Mészáros Bence 500 méterig, Valler Tamás 1000 méterig, Fritz László 1200 méterig vitte az erős tempót. Onnét már csak egyedül maradt az utolsó 300 méterre, és így 3:50.01 perces, a harmadik legjobb magyar idővel érkezett győztesként a célba. Szorosan mögötte jött be Fazekas András. Ő is felvette a gyors tempót és 3 másodperccel megjavította az egyéni csúcsát, 3:54.69-es kiváló idővel lett második. Trócsányi Márton 4:13.06 perces új egyéni csúccsal a negyedik helyen végzett.