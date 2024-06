Nem kapta el jól a rajtot az első Mid-Ohioi futamot a baranyai Michelisz Norbert a TCR World Tour harmadik versenyhétvégéjén. Thed Björk azonnal elment mellette, majd Ma támadta kanyarokon át, de őt egy agresszív előzési kísérlet közben a magyar versenyző kitette a fűre, és közben megsérülhetett a kínai autója, mert ezt követően egészen a 7. pozícióig szánkázott vissza.

Az élen ezt követően sokáig nem történt változás. Mikel Azcona az élen elszáguldott mögötte Björkkel, s másodpercekkel lemaradva autózott Michelisz. A spanyol csapattárs viszont elkezdett lelassulni, így Björk és Michelisz is megérkezett a nyakára. A svédet viszont nem támadta igazán a baranyai pilóta, igen a biztos pontokat választotta volna, de a Lynk&Co-s egy kanyarba remekül tette be az autóját Azcona mellé, és hamar maga mögött is hagyta a két Hyundait. Végül Azcona és Michelisz az utolsó kanyarok egyikében helyet cserélt, így a címvédő Urrutia és Ehrlacher-val szemben is növelte előnyét a bajnoki összetett élén. Ez annyira nem tetszhetett a spanyolnak, mert még ő is esélyese a világbajnoki címnek, és a díjátadón látszott is, hogy feszült kettejük között most a viszony.

A 1. futam élmezőnye: 1. Thed Björk (svéd, Lynk&Co), 2. Michelisz Norbert (Hyundai), 3. Mikel Azcona (spanyol, Hyundai), 4. Néstor Girolami (argentin, Hyundai), 5. Esteban Guerrieri (argentin, Honda).

Az összetett élmezőnye: 1. Michelisz Norbert 132 pont, 2. Mikel Azcona 106, 3. Néstor Girolami 104, 5. Santiago Urrutia 100 (uruguayi, Lynk&Co), 6. Esteban Guerrieri 99.