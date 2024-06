Kiválóan teljesített a siklósi Makai Renátó a Premium Strongman League Hungary 3. fordulójában is, amelyen végül a második helyet szerezte meg.

Nem csak a súlyok, a póló is megadta magát Makai Renátó óriási erejének

Forrás: Prémium Média & Sport Management Zrt.

A Battonyán a városnapok során rendezett rendkívül nehéz versenyen ki kellett hoznia magából mindent ahhoz a baranyai sportolónak, hogy a nívós mezőnyben esélyes legyen a dobogós helyek valamelyikére.

A megmérettetés egy kilenc tonnás kamion húzásával kezdődött, amit 20 méterrel kellett arrébb vontatni. Ez a szám nem annyira fekszik Makainak, így ekkor többen is előnybe kerültek vele szemben. Ezt követően a hexa-keretes doboz felhúzás következett, amellyel sikerült javítani pozícióján. A 385 kilogrammos súllyal 7 ismétlést is behúzott annak ellenére, hogy ezt a gyakorlatot most csinálta először.

A 300-300 kilogrammos lengősúly és koffer cipelő számokban tovább tudott javítani a pozícióján. Egyedül Véró Alex teljesítette jobban ezt a gyakorlatot.

A lendület kitartott ezt követően is, amiben az is segített, hogy az egyik legerősebb versenyszámát kellett teljesítenie következőre. Egy 160 kilogrammos kőgolyót kellett 75 másodperc alatt minél többször átemelniük a sportolóknak egy 122 centiméteres magasságon. Makai nyolcszor is megismételte ezt az időkereten belül, ezzel pedig meg is nyerte ezt a szakaszt.