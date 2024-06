57. Mecsek Rallye 1 órája

Fantasztikus hangulat fogadta a Széchenyi téren a versenyzőket

Véget ért az 57. Mecsek Rallye is, amely nagy csatákat hozott az elmúlt két napban, s ha nem is mindenki győztesen, de rengetegen nagy mosollyal távozhatnak majd Baranyából a versenyt követően. A historic Eb mezőnyében ezúttal is ifj. Érdi Tiborék voltak a leggyorsabbak, míg az ORB1-es mezőnyben Csomós Miklósék repesztették a legjobb időt, Ranga Péterék a negyedik helyen futottak be.

Kvanduk Bence Kvanduk Bence

Ifjabb Érdi Tiborék újra megvédték a címüket Fotó: Laufer László

A Csomós Miklós-Nagy Attila páros nyerte a szombaton zárult Mecsek Rallye-t, a HUMDA országos ralibajnokság idei harmadik futamát. Még a pénteken rendezett ötödik szakaszon álltak az összetett élére, onnantól viszont nem engedték ki a kezükből a sikert, s végül több mint öt másodperces előnnyel diadalmaskodtak a Velenczei Ádám-Vánsza Zsolt kettős előtt. A klasszikus autók futamában az elmúlt két év győztese, ifj. Érdi Tibor Kerék Istvánnal az oldalán repesztette a legjobb időt, mögötte sokak kedvence, az olasz Zippo ért be. Az ORB abszolút élmezőnye: 1. Csomós Miklós–Nagy Attila (Skoda Fabia R5) 01:19:28.7, 2. Velenczei Ádám–Vánsza Zsolt (Skoda Fabia R5) 01:19:34.0, 3. Turán Frigyes–Zsiros Gábor (Volkswagen Polo R5) 01:20:43.9, 4. Ranga Péter–Czakó Janek (Skoda Fabia R5) 01:21:08.1. Az ORC abszolút dobogósai: 1. Rongits Attila–Hannus László (Mitshubishi Lancer Evo IX) 01:27:29.6, 2. Marozsi Zsolt–Boros Máté (Hyundai i20 R5) 01:28:55.6, 3. Bodogán Ferenc–Dudás István Márton (Lada 21053 VFTS) 01:29:54.4. Nagy klasszikust is láthattak a rajongók

Fotó: Laufer László Mitropa Rally Cup dobogója: 1. Hadik András–Juhász István (Ford Fiesta R5 MkII) 01:21:20.4, 2. Klausz Kristóf–Papp Tamás (Skoda Fabia Rally2 Evo) 01:21:23.9, 3. Bodolai László–Deák Attila (Ford Fiesta R5 MkII) 01:23:26.8. Mitropa Rally Club dobogója: 1. Fabio Grendene–Adrea Rivis (olasz, Opel Astra GSI) 01:41:08.3, 2. Federico Laurencich–Alberto Mlakar (olasz, Peugeot 106 Rallye) 01:44.55.6. ORB 2WD dobogója: 1. Czékmány Norbert–Patkó Gábor (Peugeot 208 Rally4) 01:26:49.9, 2. Határ Attila–Kese Zoltán (Peugeot 208 Rally4) 01:27:43.3, 3. Berta László–Császár László (Peugeot 208 Rally4) 01:29:15.0. RC4/R2: 1. ifj Kanyik Antal–Greffer Lajos (Peugeot 208 Rally4) 01:29:23.1. Az osztrák páros is nagyot ment

Fotó: Laufer László ORC 2WD dobogója: 1. Bodogán Ferenc–Dudás István Márton (Lada 21053 VFTS) 01:29:54.4, 2. Prigyeni Péter–Szekeres Szabolcs (Lada 2101) 01:32:34.5, 3. Geiger Máté–Csanády Sándor (Lada 2101) 01:33:40.0. ORC 2WD+ dobogója: 1. Nagy Mátyás–Nagy Tamás (BMW 346L) 01:31:02.9, 2. Szöllősi Roland–Kapás Attila (BMW M3) 01:32:47.2, 3. Tóth Barnabás–Brenner Ádám (BMW E36) 01:40:20.2.

A Youngtimer dobogója: 1. Kaufmann Mátyás–Gungl Viktor (Toyota Celica) 01:53:29.0, 2. Keszler Mátyás–Fuller Bianka (Audi S2) 02:47:35.1. ORC Hankook P14 dobogója: 1. Marozsi Zsolt–Boros Máté (Hyundai i20 R5) 01:28:55.6, 2. Nagy Mátyás–Nagy Tamás (BMW 346L) 01:31:02.9, 3. Balla Tamás–Brunczvik Zoltán (Mitshubishi Lancer EVO IX) 01:31:47.4. A P12-es géposztály dobogója: 1. Geiger Máté–Csanády Sándor (Lada 2101) 01:33:40.0, 2. Kronome Ákos–Pásztor Tamás (Skoda Fabia R2) 01:33:48:9, 3. Hulmann Gábor–Csáki Zsuzsanna (Lada VFTS) 01:40:46.2. A P13-as géposztály dobogója: 1. Bodogán Ferenc–Dudás István Márton (Lada 21053 VFTS) 01:29:54.4, 2. Prigyeni Péter–Szekeres Szabolcs (Lada 2101) 01:32:34.5, 3. Helembai Zsolt–Mózes Máté (Lada VFTS) 02:02:37.5. Ez az Alfa már-már nem is autó, hanem műremek

Fotó: Laufer László A P14-es géposztály dobogója: 1. Rongits Attila–Hannus László (Mitshubishi Lancer Evo IX) 01:27:29.6, 2. Marozsi Zsolt–Boros Máté (Hyundai i20 R5) 01:28:55.6, 3. Nagy Mátyás–Nagy Tamás (BMW 346L) 01:31:02.9. Az Rc5-ös géposztály dobogója: 1. Martin László–Réb Krisztián (Renault Clio RS) 02:05:31.1. A Historic Eb dobogója: 1. ifj. Érdi Tibor–Kerék István (Ford Sierra Cosworth 4x4) 01:29:16.1, 2. Zippo–Nicola Arena (olasz, Audi Quattro) 01:3328.0, 3. Ernie Graham–Anna Graham (brit, BMW M3 E30) 01:36:26.6. Az FWD Tr. dobogója: 1. Piotr Gadomski–Bartlomiej Meka (lengyel, Toyota Corolla AE82) 01:45:36.8, 2. Natale Mirabile–Carlo D'Agostino (olasz, Fiat Ritmo Abarth 130 TC) 02:15:42.2. Az 1600ccm dobogója: 1. Mekler László–Mekler Edit (Alfa Romeo Giulia Sprint GTA) 01:38:49.7, 2. James Potter–Tim Sayer (brit, Ford Escort Twin Cam) 01:40:15.2, 3. Piotr Gadomski–Bartlomiej Meka (lengyel, Toyota Corolla AE82) 01:45:36.8. A Nordic Cup: 1. Geir Espeland–Christina Nygard (norvég, Ford Escort RS 1600) 01:39:35.5. A historic CEZ dobogója: 1. ifj. Érdi Tibor–Kerék István (Ford Sierra Cosworth 4x4) 01:29:16.1, 2. Varga Zoltán–Endrész István (BMW E30 M3) 01:31:32.0, 3. Wirtmann Ferenc–Kerekes József (Ford Escort RS) 01:33:39.4.

Mitropa historic dobogója: 1. Alois Northdurfter–Walter Münch (német, Ford Sierra Cosworth RS) 01:34:09.6, 2. Patrik Hochegger–Julia Hochegger (osztrák, Opel Kadett GT/E) 01:35:58.6, 3. Mang Huba–Béres 'Unicum' Attila (Skoda Favorit) 01:41:00.1. A historic Ob dobogója: 1. ifj. Érdi Tibor–Kerék István (Ford Sierra Cosworth 4x4) 01:29:16.1, 2. Varga Zoltán–Endrész István (BMW E30 M3) 01:31:32.0, 3. Wirtmann Ferenc–Kerekes József (Ford Escort RS) 01:33:39.4. A historic NAT Field dobogója: 1. Varga Zoltán–Endrész István (BMW E30 M3) 01:31:32.0, 2. Wirtmann Ferenc–Kerekes József (Ford Escort RS) 01:33:39.4, 3. Alois Northdurfter–Walter Münch (német, Ford Sierra Cosworth RS) 01:34:09.6.

