Elérkezett a pillanat, amit a baranyai motorsport rajongók minden évben kiemelten várnak. Csütörtökön már tesztelnek a Mecsek Rallye párosai, majd péntek-szombaton élesben szelik a kilométereket.

Ranga Péter és Czakó Janek repeszt a Mecsek Rallye-n

Fotó: Laufer László

Az esemény kapcsán tartott sajtótájékoztató elején Péterffy Attila, Pécs polgármestere üdvözölte, hogy ismét megrendezik az ország legnagyobb tradícióival rendelkező raliversenyét, s eredményes, eső- és balesetmentes versenyzést kívánt a körülötte ülő, s minden nevező duónak. Ehhez a gondolathoz csatlakozott Máté János, a PSN Zrt. vezérigazgatója is.

– A biztonság az első – vette át a szót Markó Tibor, a verseny sportszakmai vezetője visszautalva a március végi tragikus balesetre is. – Azoknak, akik ezt szeretjük, a rali a világ egyik legszebb sportja, de nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy veszélyes is. Mindent megteszünk azért, hogy a lehető legközelebb juttasuk a pályához a nézőket, hogy láthassák, halhassák, szagolhassák a versenyt, de arra kérünk mindenkit, hogy ennél ne akarján még beljebb jutni. Az elmúlt években nem történt személyi sérüléssel járó baleset a Mecsek Rallye-n nézői oldalról, s szeretnénk ezt a sorozatot folytatni. Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a biztonsági információk elérhetőek legyenek. Hatszáz ember fog gondoskodni arról a helyszínen, hogy minden rendben menjen.

Kiemelte azt is Markó, hogy a rajongói komfort fokozásának érdekében létrehoztak szurkolói zónákat, ahol biztonságban, könnyen megközelíthető helyen izgalmas szakaszokat figyelhetnek majd az autósport szerelmesei. Ezeken a helyeken büfé, mobil toalett és hangulatfelelős DJ is fokozza majd a kényelmet. Ezt követően ismertette a verseny részleteit, s kiemelte a 2Taktot képviselő nyolc Trabantot, amelyek majd a Széchenyi téren is megtekinthetőek lesznek egy kiállítás keretében, de a cseles kis kéthengeresek is egyszer még teljes gázzal falják majd az aszfaltot betétfutamként.

A Mecsek Rallye résztvevői is várják már a rajtot

– Egyénileg, de családi szinten is beírtuk már a nevünket a Mecsek Rallye történetébe. Nagy nyomást helyeztek rám a kollégák is az előző Eb-futamon, amikor azt mondták, találkozunk Pécsen a dobogón. Jól ismerjük a pályát, nem azt mondom, hogy csukott szemmel végigmennénk rajta, de felkészültünk. Szeretnénk beállítani a mesterhármast, amihez van egy remek csapatunk is – fogalmazott már az elmúlt két év Historic Eb-s mecseki győztese, ifj. Érdi Tibor.