Az elmúlt napokban a HR-Rent Kozármisleny labdarúgócsapata közölte a szurkolókkal, hogy kik azok, akik biztosan maradnak az egyesületnél, illetve kik azok, akik távoznak a 2023/2024-es NB II.-es idény előtt.

Ebben a felsorolásban azonban voltak olyan nevek, amelyek egyik csoportban sem szerepeltek. Ilyen volt Schuszter Ronaldé is, akinek jövője a hétvége során oldódott meg. A fiatal támadó aláírta új szerződését a kék-fehéreknél, így őt is viszont láthatják Pinezits Máté irányítása alatt is. A 21 éves Schuszter 18 bajnokin egy gólt szerzett, azt épp a PMFC ellen.

A másik labdarúgó, akiről hétvégén jelentette be a klub, hogy a következő szezonban is a mislenyi alakulatot fogja erősíteni, szintén a támadósorban bevethető. A tavaly nyáron Siófokról átcsábított Horváth Péter igyekszik majd góljaival előrébb vinni a gárda szekerét. A 32 éves csatár a magunk mögött hagyott idényben 34 bajnokin jutott szóhoz, amik során 9 gólt lőtt. A Magyar Kupában ezt három szerepléssel és két találattal fejelte meg.