Idén más versenyen eddig nem indult el, most viszont unokája, Fuller Bianka unszolására újra volán mögé ült Keszler Mátyás, és teljesítette a Mecsek Rallye-t.

– Már öt éve egyszer mentünk együtt csak ő elkalandozott – kezdte kérdésünkre Keszler Mátyás. – Budapesten él, pszichiáterként dolgozik, de most kitalálta, hogy idén versenyezzünk egyet újra együtt. Elég necces volt elintézni a licencet, mert kevés volt az idő. Az utolsó pillanatban végül meglett, Mang Hubáék pedig vállalták a szervizelést.

Az Audi S2-est végül 2:47:35.1 alatt hozták be a célba, a Kaufmann Mátyás-Gungl Viktor páros mögött Youngtimer kategóriában.

– Nem úgy sikerült, ahogy terveztük. Elhagytuk a kipufogót katalizátorral együtt a 6-os úton, pont Pécsváradnál Trefortpuszta felé. Megpróbáltunk átmenni, de egyszercsak elkezdett csattogni, durrogni, és megállt az Audi a pálya felénél. Szerencsére voltak ügyes szerelők az út szélén, és életre keltették. Másnap szuperraliztunk, de rengeteg műszaki hibánk volt. Féktől kezdve mindennel volt problémánk. Azért beértünk, és a Youngtimer kategóriában másodikak lettünk, mert nem voltak más célbaérők – részletezte. – Egy nagy bánatunk van, hogy a szuperrali miatt a Pécsváradi gyorsaságin nem tudtunk menni, de lehet jobb is, mert két éve ott estem be az apácáknál Püspökszentlászlónál – tette hozzá nevetve.

A közös élmény így is óriási volt, rengetegen üdvözölték a duót boldogan, s az éhség is megjött evés közben.

– Melós volt, nagyon elfáradtam. Másfél éve nem ültem szinte gyorsaságin volán mögött. Tavaly kimaradt a Győr Rally, aztán kaptam egy térdprotézist, de most talán egyenesbe kerülök. Már tervezzük a Székesfehérvár Rallyt is – tekintett előre is.