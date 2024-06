Az elmúlt időszakban az Magyar Labdarúgó-szövetség Baranya Vármegyei Igazgatósága még tüzetesebben vizsgálja a baranyai labdarúgócsapatokat, betartatva ezzel az előírt szabályokat.

A legaktuálisabb közlönyből kiderül, hogy az AutóCity Volkswagen Baranya vármegyei III.-as bajnokságban vitézkedő Mozsgó tízezer forintos pénzbüntetést kapott, mert immáron második alkalommal, hogy nem függesztették ki a Pályarendszabályok molinót. A felsorolás itt azonban véget ér, ami örömteli, ugyanis az elmúlt hónapokban rengeteg egyesület vétett hibát.

Többen azért kaptak írásbeli figyelmeztetést, mert a jegyzőkönyvben a csapat összeállítását nem a jóváhagyóként szereplő személy hitelesítette, de arra is volt példa, hogy még csak nem is volt jelen az aláírásra jogosult személy. Na de korábban két ugyancsak vármegye hármas alakulat, a Sásd és a Hidas is írásbeli figyelmeztetést kapott. Előbbi azért, mert a nézők üveges sört fogyasztottak a nézőtéren, utóbbinál pedig a dobozos sör is előkerült.

Továbbá nagy port kavart a Baranya Vármegyei U14-es bajnokságban szereplő Karbon Kör SE (Orfűi Kisgöncöl Focisuli) harmincezer forintos pénzbüntetése, mert megkíséreltek jogosulatlanul szerepeltetni labdarúgót a mérkőzésen.