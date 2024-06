Kezd összeállni a PVSK kirakósa a férfikosárlabda-csapata esetében, amely kiharcolta, hogy újra az élvonal tagja lehessen. Korábban már beszámolt róla a klub, hogy a feljutásban elévülhetetlen érdemeket szerző Ognjen Micsovics, valamint Plézer Gábor is a Panthers tagja lesz a következő idényben, kedden kora délután pedig újabb maradókat jelentett be.

A Vasút megegyezett Németh Andrással, hogy az NB I. A-csoportjában is itt pattogtasson. A fiatalszabály miatt kiemelten sok játéklehetőséghez jutott Szrecsko Szekulovics kezei alatt, de ezt meg is hálálta a parketten, főként védekezésben mutatott szívósságával emelkedett ki abban az átlagban 30 percben, amit fenn tölthetett. Persze gyilkos hármasait is sokat fogják még emlegetni a PVSK szurkolói.

Szintén marad az egyesület kötelékében Mokánszki Máté, aki szintén bizonyította a szezon során, hogy a palánk alatt nagyon komoly melót tud beletenni a játékba, de ha elkapja a fonalat, akkor a triplavonalon túlról is borzasztó veszélyes tud lenni.

– Az elmúlt szezonban mind a ketten bizonyították, hogy lehet rájuk számítani, és mindkettejükben látjuk a potenciált, hogy megállják a helyüket majd az élvonalban is fogalmazott velük kapcsolatban Tóth Norbert, szakmai vezető.