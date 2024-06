A HaBaWaBa (Happy Baby Water Ball) elnevezésű nemzetközi vízilabda-fesztiválon, Olaszországban értek el csodás eredményt a Pécsi Sportiskola U12-es sportolói, akik egészen a döntőig elmeneteltek a nívós, 87 együttest számláló mezőnyben.

– Egy fárasztó, de eredményes szezon után utaztunk Lignanoba a HaBaWaBa fesztiválra – kezdte beszámolóját Vörös Tamás, edző. – Úgy fogtuk fel ezt az egy hetet, hogy a mérkőzéseken teljes erőből küzdünk és koncentrálunk, de ezek mellett a szórakozásra és kikapcsolódásra is szakítottunk időt, így szinte minden nap tudtunk strandolni és lazítani is.

Meg is érdemelte a szórakozást a csapat miután a Budapest Bajnokságban bronzot szerezve írt történelmet, hiszen pécsi csapat ott még sose szerzett érmet. Megnyerték a Dunántúli Bajnokságot és az országos playoffban is bronzérmet szereztek, most pedig egészen az ezüstig elmasíroztak.

– Az első mérkőzésen kívül uraltuk mind a két csoportkört, s a kieséses szakaszban is magabiztosan haladtunk. Az elődöntőben a torna egyik legnagyobb esélyesét, a montenegrói Kotor csapatát nagy küzdelem árán egy góllal legyűrtük. Hiába volt a montenegróiak között több nagy termetű és erős játékos, a sok mozgásos, fegyelmezett és csupaszív játékkal be tudtuk verekedni magunkat a döntőbe. A fináléban az első csoportellenfelünk, a Korcula jött szembe velünk újra. Mind a két együttesen látszódott, ez már a héten a 12. mérkőzésük. Küzdöttek a gyerekek a végsőkig, de a rendes játékidőben nem sikerült dűlőre vinni a dolgot. Következett a büntető párbaj, ahol sajnos alul maradtunk. A gyerekek nem voltak szomorúak, érezték, mindent kiadtak magukból. A döntő teltház előtt zajlott, több olimpiai bajnok drukkolta végig, ami külön élmény volt a gyerekeknek – zárta értékelését.

Az 1. csoportkör eredményei: KP Korcula (horvát)–Pécsi Sportiskola 8–7, Pécs–RN Savona (olasz) 13–2, Roma VS (olasz)–Pécs 6–12, Pécs–Osimo Pirates 21–1.

A 2. csoportkör eredményei: Pécs–New Giza (egyiptomi) 11–6, Coopernouto Carpi (olasz)–Pécs 5–12, Pécs–Fehérvár VSE 13–3.