Nem lépett ugyan közelebb az NB II.-höz a Szentlőrinc SE Putnokon, de távolabb se került. A piros-feketék egy nagyon kemény csatát játszottak a vendéglátójukkal, aminek a végén 1–1 virított a kijelzőn, még ha Novák Zsombor kísérlete a végén nem is kerülte el sokkal a kaput.

Kiss-Szemánék nem hagyját, hogy a Putnok visszatartsa a Szentlőrincet

Forrás: MW

– Igazi rangadót játszottunk mind a hangulat, mind a játék minősége, színvonala tekintetében – kezdett bele értékelésébe Pichler Gábor, a Szentlőrinc vezetőedzője. – Sajnos úgy kezdődött a meccs, amit mindenképpen szerettünk volna elkerülni. A hazai csapat az első kapuralövése után vezetést szerzett egy pontrúgásból. Ezután az ő játékuk reaktívvá vált, kicsit visszaálltak. Átvettük a mérkőzés irányítását, domináltunk, nálunk volt a labdabirtoklási fölény. Annak ellenére, hogy ennél sokkal jobban is tudunk játszani, még az első félidőben is három-négy helyzetet ki tudtunk alakítani, amiből egyenlíthettünk volna. Az ellenfél a gyors átmenetekből szintén tudott veszélyeztetni. A szünetben változtattunk, néhány dolgoz finomítottunk. A srácok elfogadták, hogy ennél több kell. Rá is tettek egy lapáttal, így a második félidőben már elégedett voltam a mentalitással. Meg is lett az eredménye, egyenlítettünk. Kicsit sajnálom, mert úgy éreztem, a második gólhoz mi álltunk közelebb. Egy pici frissesség, pici koncentráció hiányzott a támadójátékunkból. Védekezésben engedtünk egy-két olyan ellentámadást, amire készültünk. Ezeket javítjuk a visszavágóra!

A Szentlőrinc egy kis előnyt magáénak tudhat

Talán ezt követően valamelyest mégiscsak a Szentlőrincnél van az előny, ezt pedig a visszavágó helyszíne adja. Hazai pályán, még több drukker előtt Hlebáéknak minden adott lesz ahhoz, hogy az idény végén még az utolsó percekben is legyen erejük támadni, és bevinni azt a találatot, amellyel kiérdemlik a másodosztályú tagságot.

A mérkőzést pedig ezúttal a televízióban is követhetik azok, akik valamiért nem tudnak kilátogatni a helyszínre, hiszen az M4Sport ezúttal a Szentlőrinc–Putnokot tűzte műsorra a Békéscsaba–Tatabánya találkozóval szemben, amely 2–2-ről folytatódik.