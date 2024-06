Bármi is történjen a vasárnapi mérkőzésen, kétség sem férhet ahhoz, hogy a Szentlőrinc SE fantasztikus idényt futott. Pichler Gábor együttese úgy szerzett 75 pontot, hogy csupán egyszer veszített, a legnagyobb riválisok egyike sem tudta legyőzni.

A Szentlőrinc ráhozhatja a frászt ellenfelére

Épp ebben bízhatnak a Putnok elleni visszavágó előtt is a Lőrinc drukkerek. Amikor igazán csúcsra kellett járnia az együttesnek, akkor megfelelet az elvárásoknak. A Dunaföldvárt és az Iváncsát oda-vissza verte, a Kaposvár és a Nagykanizsa pedig egy-egy pontot tudott lopni tőle.

Persze a Putnok is bajnok, s több komoly, akár NB I.-es tapasztalattal rendelkező játékossal fog rohamozni, hiszen számára talán még fontosabb, hogy győztesen kerüljön ki a párharcból. Nemes Milán Diósgyőrben járta meg az élvonalat is, Lőrincz Attila több esztendőt töltött a második vonalban különböző csapatokban, Korbély Kristóf is játszhatott már az NB I.-ben. Persze a Lőrincben is bőven meg van az a tapasztalat az elmúlt három esztendőből, amivel kiegyenlíti ezt. Sőt, szurkolói támogatása mellett Kesztyűs Mátéék előnyös helyzetben indulnak csatába, hiszen folyamatosan meríthetnek plusz energiákat a lelátóról.

A Szentlőrinc idegenben lőtt gólja nem ér többet

Ha a rendes játékidőben nem dől el a csata, akkor hosszabbítás következik. Az idegenben szerzett több gól nem számít, így bármilyen egálra végződő meccs esetében jöhet a kétszer 15 perc ráadás. Ha ezalatt sem sikerül az együtteseknek dűlőre jutnia, akkor büntetők döntenek. Persze mindkét együttes célja az lesz, hogy addig ne fajuljon el a meccs, hiszen a szétlövés egy hosszú idény végén méginkább hasonlít az orosz rulettre ebben a helyzetben.

A lőrinci meccs közben olykor érdemes lesz ránézni a Békéscsaba–Tatabánya összecsapás eredményére is, hiszen ha ott a hazaiak nyernek, akkor a Szentlőrinc bármit is játszik, megkapja az NB II.-es tagságot.

A mérkőzést a Lőrinc YouTube-csatornáján közvetíti, így az sem marad le róla, aki valamilyen oknál fogva nem tud ott lenni a helyszínen.