Az elmúlt idényben Harsányi István volt az, aki góljaival a leginkább hozzájárult ahhoz, hogy a PMFC megpróbálhasson a vízfelszín felett maradni a labdarúgó NB II. -ben. A korábban Szentlőrincről igazolt szélső nyolc találattal vette ki a részét a húszból. A pécsiek viszont búcsúztak a másodosztálytól, s ezzel együtt úgy tűnik, hogy Harsányitól is, akinek érkezését pénteken jelentett be az élvonalból kieső Mezőkövesd Zsóry. A 27 éves szélső így már biztosan nem lesz részese az újabb másodosztályú időszakért vívott csatáknak Pécsen. Összesen 48 bajnokin húzta magára a PMFC mezét, ezeken 14 gólt lőtt. Korábban Szentlőrincen 69 NB II.-es bajnokit élt meg, 15 gólja sokat jelentett két idényben is a bennmaradásért harcoló együttesnek. Emellett az NB III.-ból fellpő csapatnak is fontos tagja volt.

A PMFC egyelőre nem búcsúzott el az elmúlt két idény legeredményesebb játékosától.