A hétvégén Gyöngyösön, a Cheerleading Magyar Bajnokságon alkotott maradandót a PTE PEAC Cheerleading Szakosztálya, ugyanis összesen tizennégy érmet sikerült bezsebelni, ráadásul a pécsi együttes a Senior Show Cheer Team gyakorlatával a megmérettetés legmagasabb pontszámával lett magyar bajnok.

Az éremeső mellett három negyedik, illetve egy ötödik és egy hatodik hellyel lehet büszkélkedni. Annak köszönhetően, hogy a versenyen négy ország, így közel ezer sportoló bizonyíthatott, bizony felértékelődik ez a szereplés. Továbbá fontos kiemelni, hogy a PTE PEAC Cheerleading Szakosztályaának vezetésével bemutatkozott az EB-re készülő Team Hungary Cheer Hip-Hop is!

Magyar bajnokok:

– Senior Show Cheer Team - Black or White - a verseny legmagasabb pontszámával.

– Senior Hip-Hop Team L - Gang Crew.

– Senior Jazz Team - Wonderwomen.

– Senior Coed Group Stunt L5 - Sqadra: Daniela Fancello, Bánky Botond, Szántó Zoltán, Weiling Vendel.

– Senior Hip-Hop Double - J&Q: Biró Tímea, Bánky Botond.

– Youth Hip-Hop Double - Beck Olívia, Horváth Linett.

– Primary Freestyle Pom Team S - Are You Ready for Us?

Ezüstérmesek:

– Senior Jazz Double - Majoros Ivett, Tóth Anna.

– Youth Freestyle Pom Team S - Shining Stars.

– Youth Jazz Double - Mihálkovics Liána, Szabó-Vertán Csenge.

Bronzérmesek:

– Senior Freestyle Pom Team L - White Magic.

– Open Age Group Stunt L4 - Made 4 Each Other: Zab Johanna, Fervágner Tamás, Gajdácsi Richárd, Molnár Barnabás.

– Senior Freestyle Pom Double - Here for Cheers: Tóth Petra, Zab Johanna.

– Junior Freestyle Pom Double - Bálint Anna, Róth Hédi.

Negyedik helyezettek:

– Senior Jazz Double - Gáspár Gréta, Kiss Laura.

– Youth Freestyle Pom Double - Csiki Flóra, Földvári-Nemes Virág.

– Primary Freestyle Pom Double - Blénesi Annabella, Gyurka Julianna.

Ötödik helyezett:

– Primary Freestyle Pom Team S - Sparkling Diamonds.

Hatodik helyezett:

– Primary Freestyle Pom Double - Mihálkovics Liána, Pozsár Izabella.