Négy labdarúgócsapat (Szeged VSE, Szombathelyi Haladás Kft., MÁV Főnix Székesfehérvár, Bonyhád VLC) abba a szerencsés helyzetbe került, hogy játék nélkül jutott a harmadosztályba, azonban az AutóCity Volkswagen Baranya vármegyei I.-es bajnokság idei aranyérmesének, a Villány labdarúgócsapatának nagyot kell küzdenie a szintlépés érdekében.

A történelmi szezont már senki nem veheti el tőlük.

Fotó: Löffler Péter

Kósa Zoltán legénységéről a szezon során ódákat lehetett zengeni. A huszonnyolc bajnokin megszerzett hatvanegy pont magáért beszél, ráadásul a gólmutatókat is nyugodt szívvel ki lehet tenni az ablakba (78 szerzett találat, 34 kapott). Igaz, idegenben gyengébben muzsikált az együttes a pontvadászat során, tizennégy meccsen huszonnyolc pontot sikerült begyűjteni (9 győzelem, 2 döntetlen, 3 vereség), viszont a szurkolók sokszor átsegítették a klubot a nehézségeken, így biztosan nagy erőt ad majd az a busznyi villányi szurkolótábor Tiszaföldváron.

Kétségtelen, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok vármegye egyes bajnok is félelmetes idényt produkált. Harminc mérkőzéséből huszonnyolcat megnyert a brigád, csupán két vereség csúszott be. Ráadásul a szerzett százharmincnégy találat ugyancsak félelmetesnek tűnik. A hátsó alakzatra is büszke lehet a tréner, ugyanis mindössze huszonegy alkalommal kapitulált az alakulat. Érdekesség, hogy ennél jobban teljesített hátul a negyedik helyen záró Jászfényszaru VSE-MÁB Holding (17).

A mutatók és a statisztikák alapján tehát nagy adok-kapokra lehet számítani, de nem szabad elfelejteni, hogy szerdán lesz még ennek a párharcnak egy visszavágója, így nem szabad eszetlenül menni előre.

Erőnyerők: Szeged VSE (Csongrád), Szombathelyi Haladás Kft. (Vas), MÁV Főnix Székesfehérvár (Fejér), Bonyhád VLC (Tolna).

Területi I. Osztályozó hétvégi mérkőzései: Monostorpályi SE–Füzesabonyi SC-Erőss út, Tiszaföldvár SE–Villány TC, Csepel TC–Tatai AC, Gyulai Termál FC–Bánk-Dalnoki LA, Mátészalkai MTK–Dunaharaszti MTK, Ózd-Sajóvölgye–Balatonalmádi SE, (mindegyik 06.08., 15.00).