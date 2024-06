A Villány dicsőséges szezont tudhat maga mögött, és nem is titkolta a klub, hogy szeretne szintet lépni. Az egész szezont figyelembe véve erre minden esély meg is van, de lássuk be, sok múlik a sorsoláson.

Számos olyan együttes várja a párosítást, amely már letehette a névjegyét magasabb szinten, de olyan alakulatok is tettre készek, amelyek még sosem voltak az NB III.-ban.

Vármegyei bajnokok: Tiszakécske II. (Bács-Kiskun), Gyula (Békés), Ózd-Sajóvölgye (Borsod-Abaúj-Zemplén), Csepel (Budapest), SZVSE-G-Falc (Csongrád), MÁV Előre FC Főnix (Fejér), Koroncó (Győr-Moson-Sopron), Monostorpályi SE (Hajdú-Bihar), Füzesabony (Heves), Tiszaföldvár (Jász-Nagykun-Szolnok), Nyergesújfalu (Komárom-Esztergom), Karancslapujtő (Nógrád), Dunaharaszti (Pest), Nagyatád (Somogy), Tarpa (Szabolcs-Szatmár-Bereg), Bonyhád (Tolna), Szombathelyi Haladás KFT. (Vas), Balatonalmádi (Veszprém), Csesztregi (Zala).