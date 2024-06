Szentendrei Áron után egy újabb baranyai kötődésű fiatal, ambiciózus szakember csatlakozott a TARR KSC Szekszárd női kosárlabdacsapatához, méghozzá Gyebrovszki Ádám, aki a játékosok fizikális felkészítéséért felel majd a következő idénytől.

– A sport nyolc éves korom óta az életem szerves, meghatározó része, azt mondanám inkább, hogy erről szól az életem. Testnevelő tanárként kezdtem a pályafutásomat, ezzel egyidőben személyi edzőként is dolgoztam. Az elmúlt években NB1 A-csoportos felnőtt férfi kosárlabda csapatoknál voltam erőnléti edző, Pakson, illetve a PVSK-ban, és emellett versenysportolók egyéni felkészítésével is foglalkoztam. A Pécsi Tudományegyetem Sporttudományi és Testnevelési Intézetében oktatok és a PhD fokozatszerzésemen dolgozom, erőnléti témában. A kosárlabdát mindig is szerettem, de az elmúlt évek során hivatás szempontjából is közel került hozzám. A szekszárdi csapat fiatal, lendületes stábja nagyon szimpatikus és inspiráló, így lelkesen, energikusan vágok bele az új kihívásba. Várom a kezdést, a meccsek parázs hangulatát, a találkozást a szurkolókkal. Hajrá TARR KSC Szekszárd – nyilatkozta a klub hivatalos felületének Gyebrovszki.