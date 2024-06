A rali megbízhatósági verseny is, s az idei 57. Mecsek Rallye-n ezt talán nem is tapasztalta meg jobban senki Zsebe Gábornál és Mitnyik Jánosnál, akik alatt ezúttal feladta a technika. A legnagyobb közösségi portálon osztotta meg követőivel, hogy milyen problémákba futottak bele, amit a végén már nem tudtak orvosolni.

„Az 57. Mecsek Rally… Számunkra az első nap felénél sajnos befejeződött a verseny – írta ki a pilóta. – Két nap több mint 150 kilométer várt volna ránk, de csak a negyedét tudtuk teljesíteni. Az első gyors felénél eltörött az egyik gyertya, így onnan 3 hengerrel teljesítettük a Hatos-Trefortpuszta gyorsaságit. Nagy nehezen ki tudtuk szedni a törött gyertyát (köszi Sanyi!), és az utolsó pillanatban füstölő fékkel odaértünk a pécsváradi gyorsra, amin sikerült aránylag jól átgurulnunk. Az Árpádtető-Camping gyorsasági szakaszt szerettük volna már az előre megbeszéltek szerint “meghúzni”, ami részben sikerült is (kategória 2. időt jöttünk), de itt is volt műszaki problémánk! (elment a szervónk). Ennek ellenére a pénteki 2. körre a kategória 3. helyen fordultunk, amivel teljesen megvoltam elégedve, mert mi a szombati napot szerettük volna meghúzni. Sajnos ez nem jött össze, mert az negyedik gyors etapján kiszakadt a kuplungtárcsánk közepe, amit nem tudtunk az éjszaka folyamán orvosolni. Szóval a hazai versenyünk ismét a mumusunk lett, de nem adjuk fel jövőre ismét rajthoz fogunk állni! Szerencsére a rajtceremóniára azért odaértünk! Köszönöm mindenkinek a támogatást és szurkolást, a Janinak a beugró navigátor szerepet! Legközelebbi versenyünk szeptember elején Kumrovecbe lesz, reméljük ott már a céldobogót is meglátjuk!”