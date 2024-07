Győzelemmel folytatta felkészülési meccseinek sorát az NB II.-re trenírozó HR-Rent Kozármisleny labdarúgócsapata. A fehér-kékek az MTK-hoz látogattak, amely a Misleny elleni meccs mellett a Budapest Honvéddal is megütközött a nap folyamán egy másik, erősebb kerettel. Így viszont Pinezits Máté együttesével szemben ott volt például Molnár Ádin is, aki az előző idényben még a mislenyi mezt viselte, s a többszörös válogatott Stieber is.

A találkozó első találata a második félidő elején esett. A Kozármisleny egy bal oldali támadásánál nem tudtak felszabadítani a hazaiak, így Kirchner beadásából Schuszter a kapuba fejelt. A 60. percben növelte az előnyét a Misleny egy újabb balról érkező beadással. Daru érkezett remek ütemben, és a jobb alsóba bólintott, amivel beállította a 2–0-s végeredményt.

MTK Budapest–Kozármisleny 0–2 (0–0)

Labdarúgó felkészülési mérkőzés.

Kozármisleny: Lékai (Szolár, 60.) – Schuszter (Beke, 65.) (Lengyel, 66.), Ikonomou, Horváth D., Turi (Debreceni, 70.) – Nagy E. (Lépő, 60.), Kozics (Hegedűs L., 65.) – Pesti (Kócs-Washburn, 60.), Major (Artner, 65.), Kirchner (Kiss B., 65.) – Horvát P. (Daru, 60.). Vezetőedző: Pinezits Máté

Gólszerző: Schuszter (48.), Daru (60.)