Nincs annál jobb ajánlólevél, minthogy egy játékossal borzasztóan meggyűlik a baja a bajnokcsapatnak is. Nem is siklottak el a PVSK-Veolia férfikosárlabda-csapatának vezetői Amorie Archibald teljesítménye felett, amit az NB I. B. döntőjében letett a MAFC színeiben. Amikor az amerikai hátvéd elkapta a fonalat, akkor senki nem tudta megállítani, ezzel pedig elérte azt, hogy az élvonalba jutó Panthers szerződést kínáljon neki, amit ő el is fogadott.

A Vasút új 1-es, 2-ese a B csoport rájátszásában 11 mérkőzésen 23,2 pontot, 4,8 lepattanót és 3 gólpasszt átlagolt, a PVSK ellen volt 28 pontos meccse is a finálé során.

– A MAFC-ban is megmutatta, hogy rendkívül sokoldalú játékos, hiszen a mellett, hogy képes saját magának kialakítani a helyzeteket, a pick and rollokban is nagyon erős, és számunkra fontos szempontként nem öncélú játékos. Az pedig, hogy 50 százalék feletti a dobóteljesítménye mezőnyből, és a büntetőket 86 százalékkal értékesíti, jelzi, hogy remek keze van – jelentette ki róla Tóth Norbert sportigazgató.