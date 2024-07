A hölgyeknél négy csoportban, három-három egyetem részvételével folyt a selejtező, ahol kezdetben a PTE a University of Zagreb (Horvátország) ellen alulmaradt (3–0), de a University of Jyvaskyla (Finnország) ellen sikerült javítani (1–0). A folytatásban egy francia együttes jobbnak bizonyult (4–1), így a folytatásban a 9-12. hely valamelyikéért lehetett küzdeni. A helyosztók alkalmával egy portugál csapatot sem lehetett legyűrni, mind a kettőjüktől egy-egy találattal kikapott a pécsi alakulat, így a tizenkettedik helyen végzett az egyetlen magyar női futsalcsapat. Apró öröm lehet, hogy az EUSA futsaldelegációja a Pécsi Tudományegyetemnek ítélte a Fair Play díjat.

– Ez nem egy kegyelemdíj, ezek a lányok egyetlen sárga lappal hozták le az egész tornát – nyilatkozta Hári József, a PTE futsalválogatott vezetője.

A PTE női futsalcsapatának tagjai: Balogh Réka, Bircsák Enikő, Bocz Virág, Buzási Dorina, Farkas Jázmin, Halász Viktória, Horváth Száva Gréta, Kövesdi Dorina, Nyéki Mónika, Rituper Rachel Fanni, Ronta Fruzsina, Sőléd Orsolya, Spiel Alexa.

A férfiak mezőnyében négy csoportban összesen tizen­nyolc alakulat küzdött meg egymással. Az első meccsen a Pécsi Tudományegyetemnek esélye sem volt a spanyol University of Seville ellen (6–0), majd következett egy 1–1-es, valamint egy 4–4-es összecsapás, így a 9–16. helyért lehetett folytatni a szereplést. A University of Gdansk lengyel egyetem ellen elmaradt a bravúr (4–2), de Svájc ellen sikerült diadalmaskodni (5–2), Ciprus ellen pedig egy őrült meccsen maradt alul a PTE (6–5), de a megszerzett tizedik helyet is ki lehet tenni az ablakba.

A PTE férfifutsal-csapatának tagjai: Bálint Gergő, Demeter Ádám, Hajnal Márk, Molnár Csongor Gábor, Molnár Milán, Pánovics Dániel, Palvek Márk, Szili Adrián, Tóth Márk, Vénosz Soma, Wilkesz Edward.