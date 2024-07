Aczél Zoltán és a PMFC vezetősége építi azt a csapatot, amely képes lehet megnyerni a labdarúgó NB III.-at. Épp ezért igazolt a klub a védelembe egy olyan játékost, akit a tréner már nagyon jól ismer, Füredi Szabolcs érkezik a HR-Rent Kozármislenytől.

Füredi Orosházán kezdte pályafutását, majd Békéscsabán figyeltek fel tehetségére. Végül 2015 nyarán került Szentlőrincre, s egy hódmezővásárhelyi, PMFC-s és nagyszénási kitérőt követően talált otthonra Misleny­ben. A 30 éves hátvéd sokat segíthet a pécsi együttesnek rutinjával.

– Örülök, hogy újra a Pécs játékosa lehetek. Több ismerős mellett Aczél Zoltánnal is dolgoztam már együtt. Tudja, hogy mire vagyok képes a pályán, amiatt is gyorsan döntöttem a közös folytatást illetően. A korábbi évek alatt megismertem, hogy milyen elképzelése van a játékot illetően, ebben pedig fontos szerepe van a stabil védelemnek is. Azon leszek, hogy rutinomból adódóan segítsem a csapatot. Bízom benne, hogy minden láncszem a helyére kerül, és szép eredményeket érünk el a bajnoki küzdelem során – tette hozzá a 30 éves védő.