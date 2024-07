Több NB II.-es klubnál is megfordult Szekszárdi Tamás, aki az előző idény felénél csatlakozott a PMFC-hez, hátha sikerül a piros-feketéknél játékperceket szereznie, s ezzel egy időben bennmaradnia az osztályban. Összesen tíz meccsen kapott lehetőséget Pécsett hol kezdőként, hol csereként, azonban az együttes kiesett, s így ő is távozott. Messzire viszont nem ment, hiszen a feljutó Szentlőrincnél lelt új állomáshelyre. A belső védő a Paks neveltje, de játszott Siófokon, Kozármislenyben, a Pénzügyőrnél és Vácott, a Nyíregyházánál, Szolnokon és Kazincbarcikán.

– Nagyon sok jót hallottam eddig a Szentlőrincről, a klubról, az öltözői hangulatról, a családias légkörről. Emellett sokat nyomott a latban a vezetőedző, Waltner Róbert személye, továbbá az is, hogy nagyon szimpatikusak voltak a vezetők által felvázolt célok – fogalmazott a 30 éves belső védő. – Amolyan fekete lónak érzem a csapatunkat, talán nem nagyon számolnak majd velünk az ellenfelek, viszont képesnek érzem magunkat arra, hogy akár a középmezőnyig is eljussunk. Nagyon keményen készülünk, amióta itt vagyok, gyakorlatilag edzem és alszom, de nincs ezzel probléma, ezt csak így lehet csinálni. Bízom benne, hogy stabil, megbízható teljesítményt nyújtok majd a pályán. A legfontosabb az, hogy a csapat sikeres legyen a következő szezonban, ha ez így lesz, akkor az is biztos, hogy nekem is eredményes, jó idényem lesz, márpedig ez a célom!