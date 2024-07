Követte Kozármislenyből Pécsre is Aczél Zoltánt Tóth Zoltán. A 24 éves támadó a Nagylóki SE-nél kezdte megismerni a labdarúgás alapjait, majd a Videoton, a BVSC, az Újpest, a Főnix-Gold FC és az MTK kötelékében csiszolta tovább képességeit. A felnőttek közt Iváncsán mutatkozott be, ahonnan előbb Siófokra, majd fél évvel később Mislenybe szerződött Aczél együttesébe. Később a III. kerülethez is elment kölcsönbe az edzővel, majd visszatért vele a kék-fehérekhez. Az előző idényben négy NB II.-es gólt lőtt, a Kerületnél ötig jutott a harmadik vonalban.

– A korábbi évekből fakadóan nem ismeretlen számomra a baranyai futballközeg, emiatt is nagyon örülök, hogy a Pécs színeiben folytathatom a pályafutásomat. Tisztában vagyok azzal, hogy mit jelent a PMFC futballistájának lenni, valamint, hogy mennyire fanatikusak a szurkolók. Szeretném a bizalmat minél több góllal és gólpasszal meghálálni, főleg annak érdekében, hogy sikeresen szerepeljünk a bajnokságban. Kemény feladat lesz, de örömmel állok elébe – mondta a klub bejelentésében a támadó.