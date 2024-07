„Berlin-Prága...

...Prága-Budapest



Elértem a 0 óra 33 perckor indult Berlin-Prága, és - ami még fontosabb - az 5.44-es Prága-Budapest gyorsvonatot is. Volt, van idő tehát végiggondolni, mi is történt velem az elmúlt egy hónapban.



Írhatnék egy csomó dolgot, de mind közül a legfontosabb, hogy amikor a közvetítő szetten bekapcsolod a piros gombot, amikor él a mikrofon, amikor a füledre szólnak, hogy mindjárt te vagy és jön a meccs, az bizony továbbra is olyan katartikus élmény, ami kevés dologhoz hasonlítható. Ugyanez igaz arra az adrenalinlöketre, ami megcsap egy-egy nagy mérkőzés során és amitől órákig aludni sem tudsz utána (pl. most), de nincs ezzel baj, sőt...



Ez volt a második labdarúgó Európa-bajnokság, amiről közvetíthettem. A kettőn együtt összesen 20 meccset, ebből 18-at az M4 Sporton, kettőt pedig a rádióban. Örök emlék marad mind. ” – olvasható Varga Péter közösségi felületén.