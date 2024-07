Letaglózta már az első percekben a Szentlőrinc a PMFC-t, Waltner Róbert csapatának játékán látszott, hogy az előző idény feljutó csapatának magja jó összhangban van, s a próbázók is fel tudták venni a ritmusukat. A sors fintora, hogy a Pécsről a napokban távozó Tóth-Gábor Kristóf már az 5. percben megverte a védőjét, Dávid Zoltánt, majd a teljesen üresen érkező Helesh elé tálalt, aki nyolc méterről bevette Helesfay kapuját.

Nem sokkal később ismét rezgett a háló. Egy balról érkező beadást ütött rá Helesfay Tóth-Gáborra, aki pár méterről így a kapuba sodorta a labdát. A 16. percben aztán egy jobb oldali szögletet fejelt a kapuba a volt pécsi center, majd a 25. percben beállította mesterhármasát. Teljesen szabadon hagyta a csatárt a Miklós-Dávid duó, így egyedül nézett szembe Helesfayval, s a kapuba gurított mellette.

A negyedik gól után is inkább a Lőrinc próbálkozott, de gól már nem esett a szünetig. A Pécs a pihenő alatt sort cserélt, míg a Lőrincben egy-két változtatást leszámítva maradtak a kezdők. Nagyjából fél órán át ezt követően kiegyenlített volt a mérkőzés, de aztán Kiss Krisztián tekert egyet a tizenhatos bal sarkának magasságból a bal felsőbe, majd Kwadwo száguldott el a bal szélen, s lapos centerezését Novák Zsombor becsúszva a pécsi kapuba lőtt.

A találkozó végéhez közeledve aztán a volt lőrinci Sághy is betalált, ő egy szögletet követően fejelt a Szentlőrinc kapujába. Ezzel be is állította a 6–1-es végeredményt.

Szentlőrinc SE–PMFC 6–1 (4–0)

Labdarúgó felkészülési mérkőzés, 350 néző.

Szentlőrinc: Gyurján – Pallag, Keresztes, Tamás, Stifter – Medgyesi, Hleba, Kesztyűs – Nagy R., Tóth-Gábor, Helesh. Csereként beállt: Király M., Kiss K., Balogh B., Varjas L., Farkas, Németh M., Csörgő, Kwadwo, Novák Zs., Héninger, Sebestyén B., Molnár B. Vezetőedző: Waltner Róbert.

PMFC 1. félidő: Helesfay – Sági, Miklós, Dávid, Svedyuk – Bachesz, Szűcs K. – Vas Bence, Bukovics, Hegedüs M. – Tóth Z. PMFC 2. félidő: Varasdi – Vas Balázs, Sághy, Molnár B., Hegedüs M. – Bartha B., Kálmi – Ócsai, Halácsi, Morvai – Orbán K. Vezetőedző: Aczél Zoltán.