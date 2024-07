Az idény elejére nagy vonalakban körvonalazódott, hogy a PMFC milyen erőt képviselhet a harmadik vonalban. A klub elöljárói igyekeztek olyan tapasztalt magot kialakítani, amely képes lehet a feljutásra, azonban a tizenkét érkezőnek még össze kell csiszolódnia a szezon első szakaszában.

– Időcsúszásban vagyunk – kezdte Kulcsár Árpád sportigazgató. – Amikor megkaptam ezt a feladatot, és Aczél Zoltán ide érkezett, csak néztünk, mert tizennyolc távozó labdarúgónk volt, azóta a helyükre tizenketten érkeztek. Jelen pillanatban 18 mezőnyjátékos és 2 kapus alkotja a keretet, ebből 9 a sajátnevelés. Az igazolásai elveink között volt, hogy pécsiesség kerüljön újra a PMFC életébe. Olyan srácokat kerestünk meg, akik valahogy kötődnek a klubhoz. Emellett azt is néztük, hogy olyan labdarúgók érkezzenek, akik már meglépték ezt a lépcsőfokot, jutottak fel az NB III.-ból. Tudjuk, a szurkolók részéről egy dolog elfogadható, a bajnokság megnyerése. Mi is így gondolkodunk, de szakmailag, mivel a keret még teljesen nem alakult ki, és a jelenlegi sem edzett együtt egy teljes hétig, ezért nem ígérgetünk felelőtlenül. A dobogó valamelyik fokát tűztük ki célul! Természetesen mindenki a bajnoki címért fog dolgozni.

Szombaton a szintén drasztikus változásokon átesett Dunaföldvár ellen kell megmutatnia a PMFC-nek, hogy mindenki ellen a győzelem esélyével fut ki a pályára. Persze a három pontot itthon akarják tartani.

– Nem gondoltam volna, hogy a pécsi labdarúgás lehet ennyire mélyen – vette át a szót Aczél Zoltán vezetőedző. – Az első másfél-két hétben két edzőmérkőzésünk maradt el, létszámban sem tudtunk úgy edzeni. A szentlőrinci edzőmeccsünk kilátástalan volt akkor is, ha egy másodosztályú csapattal játszottunk. Utána egy csodálatos, jó szellemiségű társaságot kaptam. A PMFC edzőjének és játékosának lenni rang bármilyen osztályban, ezt sulykolom az együttesbe is. A célkitűzést elfogadtam, nem is lehet más egy Pécs célja, minthogy rövid időn belül visszakerüljön a futball térképére. Nem vagyok türelmes típus, szeretem mihamarabb elérni a kitűzött célt. Van olyan játékosom, aki kettő napja edz velünk, de azon gondolkozom, hogy szombaton kezdő legyen. Az, hogy a keret az utolsó hétre állt össze, az nem megfelelő, de panaszra nincs ok, jó képességű emberek kerültek ide. Sokan nem megfelelő állapotban, nem megfelelő percszámmal jöttek, ez nem múlik el nyomtalanul. Ennek a rendbehozatala lesz a legkomolyabb feladat. Ettől függetlenül ezt a csapatot alkalmasnak tartom a céljaink elérésére.