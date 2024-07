Nem túlzás azt mondani, hogy még a lelátón, az árnyékban is meg lehetett gyulladni, olyan meleg volt szerda délelőtt, amikor a Szentlőrinc és a Kozármisleny felsorakozott a pályán. Ez pedig rányomta a bélyegét a mérkőzésre, ahogyan az is, hogy a játékosok nyílvánvalóan a csúcsterhelés közepén vannak. Így nem éppen egy lüktető találkozót láthatott a szépszámú publikum ezen a hétköznap délelőttön, sőt, sok technikai hibát követtek el a labdarúgók olyan helyzetekben is, amiről tudjuk, hogy alapesetben jól oldanak meg.

A 24. percben például Kócs-Washburn jobbról érkező beadása teljesen egyedül találta Kirchnert, aki már csak Gyurjánnal nézett volna szembe, de a tavalyi gólkirály nem tudta átvenni a labdát, mögé pattant az érintés után.

Mindezek ellenére egy két felvillanása volt a csapatoknak. Kozics a 27. és a 28. percben is lőhetet a tizenhatoson kívülről ígéretes helyzetben, de előbb centikkel fölé ment a labda, majd Gyurján védett.

Az első gól a 38. percben jött. A balról befelé törő Helesh lőtte ki 23-24 méterről a jobb alsót. Azonban a válasz sem késlekedett, percekkel később Kócs-Washburn egy pazar labdaátvétellel érkezett meg jobbról a tizenhatoson belülre, s szintén a jobb alsóba lőtt. Gyurján csak belepiszkálni tudott a gurításába.

A korábban az Egyesült Államokban, majd a Lokinál és a Mezőkövesdnél játszó 21 éves szélső játékában volt egyébként is a legtöbb veszély mislenyi oldalon. A piros-feketéknél a legutóbb Siófokon focizó Balog Benító okozta a legtöbb kellemetlenséget a védőknek, de rajta kifejezette látszottak az elmúlt időszak kemény tréningje is.

A második félidőben új sorral voltak fenn a csapatok a pályán, de a kapura veszélyt nem igen jelentettek. Egy egy átlövés volt, illetve egy büntető gyanús eset, amire felkapta a közönség a fejét.

Érdemes megjegyezni, hogy az első játékrészben a Lőrinc teljes védelme még be nem jelentett labdarúgókból állt. Tarcson Ákos a Kispest második csapatában, Dinnyés Olivér a Mol Fehérvárnál, Szekszárdi Tamás a PMFC-ben, Stifter Patrok a Szombathelynél játszott legutóbb. A mislenyiek kezdőjében a paksi Lépő Kristóf volt új arc Kócs-Washburn mellett.