Kemény időszak áll a PMFC mögött, s nem csupán azért, mert Aczél Zoltán nagyon meghajtotta játékosait a nyári forróságban az idényre készülve. Az előző idény teljesítménye rengeteg kritikát kapott, ezt feledtetnék idén az itt maradó játékosok.

A pécsiek számára most a Szentlőrinc példája lehet biztató, hiszen a megyei rivális is képes volt arra, hogy az NB II.-ből való kiesést követően egyetlen szezon alatt visszaverekedje magát a szűkülő másodosztályba. Aczél Zoltán együttesét minőségben fel is készítette arra a vezetőség, hogy felvegye az olyan csapatokkal a versenyt, mint az Iváncsa és a Nagykanizsa, akik az elmúlt évek során a legkomolyabb kihívók voltak a csoportban. Ugyanakkor az előző évben is látszott, hogy egy-egy apróbb megingás, formaingadozás végzetes lehet. Persze, ha valaki tudja hogyan száguldjon végig lejtmenetek nélkül egy idényen, az épp a pécsiek új vezetőedzője, hiszen Aczél Kozármislenyben veretlenül nyerte meg az NB III.-at.

Összességében az idény előtt úgy tűnik, hogy a PMFC-nél meg van minden hozzávaló ahhoz, hogy megalkossa a tökéletes receptet a bajnoki címhez, azonban a nevek és a múlt még senkit nem jogosított fel a feljutásra. Most hétről hétre a pályán kell bebizonyítani azt, hogy a legjobb együttes valóban Pécsen van. Kezdésnek szombaton a Dunaföldvárt kellene pont nélkül hazaküldenie a piros-feketéknek, amely szintén komoly átalakuláson ment át.