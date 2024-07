Hullámzó teljesítménnyel rukkolt elő az elmúlt napokban az U20-as magyar női kosárlabda-válogatott a 2024-es A-divíziós U20-as Európa-bajnokságon. Két győzelemmel és egy vereséggel ugyan csoportmásodikként jutott tovább Tursics Krisztián alakulata, de aztán porszem került a gépezetbe. Előbb a Lengyelország elleni sorsdöntő meccset veszítette el a válogatott, annak ellenére, hogy félelmetes utolsó negyedet sikerült produkálni (63–66 (12–16, 13–23, 11–15, 27–12), majd talán még nagyobb meglepetésre Litvánia is jobbnak bizonyult (76–73), így a 13-16. helyért lehetett folytatni a tornát.

Természetesen a soron következő ellenfél, Szerbia sem adta könnyen magát, de az első három felvonást behúzva csak kozmetikázni tudott az eredményen a rivális (61–71). A vasárnapi játéknapra maradt a várva várt Franciaország–Olaszország finálé (lapzártánk után ért véget), de igencsak nagy téttel bírt a mieink utolsó összecsapása is, ugyanis csak győzelem esetén őrizhette volna meg a csapat a tagságát az elitben. Persze épp ezért Montenegró is elszántan lépett parkettre. Itt érdemes megjegyezni, hogy már tavaly is rezgett a léc azon az oldalon a kiesést tekintve.

Ráadásul a montenegrói brigád ellen szólt, hogy a hat kiöregedő 2003-as helyére új játékosokat kellett beépíteni, plusz a nyitányon Spanyolország gyakorlatilag leiskolázta az együttest (84–19). Így nem volt olyan nagy szenzáció, hogy a nagyszünetre már tízpontos előnyt szerzett a magyar válogatott. Aztán viszont fordult a kocka: Montenegró parádés harmadik negyedet produkált, így tíz perc alatt megfordította a párharcot, az utolsó játékrészben pedig tovább nőtt a különbség (76–68).

Ezzel tehát az U20-as magyar női kosárlabda-válogatott tizennegyedikként végzett, nem bírta megőrizni a tagságát az elitben, ami csalódást keltő, pláne úgy, hogy a megmérettetést megelőzően még az esetleges éremszerzés esetén ígéretet tett lapunknak a válogatott és az NKA Universitas Pécs női kosárlabdacsapatának kiválósága, Laczkó Sára. A pécsi lány az utolsó meccsen harminchat percet kapott, ez idő alatt pedig tizennégy pontot szerzett, leszedett hét lepattanót és két asszisztot is kiosztott.