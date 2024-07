Lassan ébredeznek nyári álmukból a bajnokságok, a labdarúgó NB II. és NB III. például szűk két hét múlva el is rajtol, azonban a feszült várakozást még érdemes megtörni egy kicsit a múltba merengéssel. Az elmúlt egy évben a sportolók csodálatos pillanatokat szereztek a baranyai publikum számára, ha ez nem is mindenhol sikerült.

Kiemelhetjük a HR-Rent Kozármisleny diadalmenetét, amellyel kiérdemelte a szezon meglepetéscsapata címet a második vonalban, miközben Kichner Krisztián gólkirály lett. Értékelték teljesítményét olvasóink is, hiszen őt szavazták meg az Év férfi sportolójának, s a kék-fehérek elvitték az Év férfi csapata díjat is. Szentlőrincen is hasonló sikereknek örvendhettek a harmadosztályban a drukkerek. A piros-feketék mindössze egy vereséget elszenvedve lettek bajnokok, s jutottak vissza az NB II.-be.