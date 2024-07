Kittetek magukért a PVSK atlétái a II. Szabó István Emlékversenyen a fővárosban.

A Vasút reménysége, Lomb Ádám kiváló időt futott 1500 méteren, saját korábbi rekordját is megdöntve ért elsőként a célba. Legközelebb már 3:46.19-et kell túlszárnyalnia ahhoz, hogy megjavítsa legjobbját. A versenyszámban más pécsiek is indultak, s nagyon közel jártak ahhoz, hogy dobogósok legyenek. Sőt, Fazekas András (3:55.68) meg is szerezte a bronzot, s nem sokkal mögötte futott be a negyedik helyen Fritz László (3:56.71) is. Valler Tamás (3:59.71) is megdöntötte egyéni legjobbját, amivel hatodik lett.

Fritz Tamás 3000 méter akadályfutásban remekelt, ő a harmadik helyen ért be idei legjobb időeredményével (10:33.14). A hölgyek közül ezúttal Gonda Jázmin bizonyíthatott. Ő 400 méteren idei legjobb teljesítményével (64.08) a 12. helyen ért célba.

II. Szabó István Emlékverseny

Férfi 1500 méter síkfutás: 1. Lomb Ádám (3:46.19, egyéni csúcs), 3. Fazekas András Máté (3:55.68), 4. Fritz László (3:56.71), 6. Valler Tamás (3:59.75, egyéni csúcs).

Férfi 3000 méter akadályfutás: 3. Fritz Tamás (10:33.14, szezon csúcs).

Női 400 méter síkfutás: 12. Gonda Jázmin (64.08, szezon csúcs).