A program eredményei

Ez alapján látványos eredmények mutatkoztak például a korábban hiányzó iskolai sportkörök megteremtésében, amelyek 289 Aktív Iskolában, 92 ezer gyermeket elérve valósultak meg.

A gyerekek kedvence, az igazi élménysportot ígérő diáksportfesztiválok száma is erőteljesen bővült: 273 iskolában, 87 ezer gyermeket elérve legalább 2 fesztivál valósult meg a tanév során. Iskolai sportnapot 285 iskola szervezett, 91 ezer gyermeket érintve, és örömmel látjuk a tanórai fejfrissítő percek és a 15 perces szabadtéri mozgásszünetek bővülését is: előbbi 140 iskolában, 40 ezer gyermek elérésével valósult meg, utóbbi pedig 165 iskolában, 47 ezer gyermeket érintett. Kiemelt jelentősége van az aktív közlekedés népszerűsítésének, ezt az iskolák közül 137 valósította meg, 39 ezer gyermeket érintve, és a tanulói felmérés alapján elmondható, hogy az Aktív Iskolákban a gyerekek 70%-a már legalább heti háromszor az aktív közlekedést választja, ha iskolájával azonos településen él.

Mindezek a kiemelt számok töredékei a megvalósuló mozgásösztönző programoknak, hiszen az iskolák több mint 70 ilyen indikátorból választhattak, infrastrukturális vagy eszköz-, illetve humánerőforrás-lehetőségeiktől függően. Balogh Gábor kiemelte, hogy „A tanulói felmérés alapján az Aktív Iskolákban a napi 60 perces mozgást már az első tanévben is elérte a gyerekek 50%-a, szemben a hazai és világátlag 20%-kal, a program pozitív eredménye tehát egyértelműen kimutatható.”

Az iskolák motivációja

Az iskolák motivációja természetesen több formában is be van építve a rendszerbe, egyrészt úgy, hogy minden megvalósított mozgásösztönző programért pontok járnak, amelyeket a tanév végén az iskolák „levásárolhatnak” az Aktív Iskola webshopjában. Ennek eredményeképpen a most záródott tanév végén több mint 53 millió forint értékű sporteszköz, műszaki cikk, osztály- és tantestületi kirándulások, szakmai előadások, továbbképzések, csapatépítők, mozgásösztönző padló- és falmatrica csomagok is gazdára találtak a webshopban. A motiváció másik formája a minősítés, ugyanis az iskolák a megvalósított programok alapján kapnak először klubszintű, majd bronz, ezüst és arany minősítéseket. Örömmel láttuk, hogy az első tanév végén a 304-ből 245-en elérték a klubszintet, 16-an a bronz, 7-en az ezüst és 3 iskola az arany szintet is.