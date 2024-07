Élete tornája előtt áll az NKA Universitas Pécs női kosárlabdacsapatának 177 cm magas, 1-2-es poszton bevethető játékosa, Nadija Smailbegovic. A huszonhárom esztendős sportoló nyolc esztendeje játszik Magyarországon, 2023 őszén pedig a Vasas Akadémiától távozott a baranyai együttes kedvéért. A szezonban mutatott formájára nem lehetett panasz, így annyira nem volt meglepő, hogy válogatott meghívót kapott.

Emberemlékezet óta nem volt olyan aktívan játszó sportolója a pécsi együttesnek, aki képviselheti nemzetét egy olimpiai tornán!

Forrás: NKA Universitas Pécs

– Már az U20 után részese voltam a válogatott összetartásoknak, így most is számítottam rá, hogy a bő keret tagja lehetek – nyilatkozta a wbasket felületének még a felkészülési időszakban Nadija Smailbegovic. – Hozzá kellett szoknom az itteni rendszerhez is, de azt gondolom, hogy egy sportoló életében az olimpiára való kijutás a top cél! Tudom, hogy jelenleg a 100%-ot nyújtom. Ha itt a válogatottban nem a maximumon teljesítesz, akkor az kevés lesz! Az én posztomon nagy nevek vannak, akik sokkal több tapasztalattal rendelkeznek, mint én. Az egész válogatott rutinos játékosokra alapszik, akik már több érmet gyűjtöttek az évek alatt, így teljesen normális, hogy mi, fiatalabbak kilógunk a sorból.

Nos, mint kiderült, egyáltalán nem lóg ki a sorból, Marina Maljkovic szövetségi kapitány komoly fantáziát lát a Pécs kiválóságában, így a következő napokban élete egyik legmeghatározóbb élményét élheti át Franciaországban.

– Köszönöm szépen a jó kívánságokat! Még mindig felfoghatatlan, ugyanakkor csodálatos érzés, hogy itt lehetek – nyilatkozta a lapunknak a szerb kosárlabdázó.

Szerbia majd Lille városában játssza a csoportmeccseit, aztán Párizsban folytatódik a verseny számukra a végső helyezésekért. Július 28-án 21 órától Puerto Rico, július 31-én 13.30-tól Kína, augusztus 3-án szintén 13.30-tól Spanyolország ellen lehet majd maradandót alkotni.