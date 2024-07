A sorsolást követően a Pécs vezetőedzője, Zseljko Djokics örömét fejezte ki a klub hivatalos felületének.

– Két olyan bajnokság képviselőjével is találkozunk, amely magas szintet képvisel Európában, hiszen a spanyol és az olasz liga a magyar, a francia és a török mellett a legerősebb bajnokság. Mind a Girona, mind a Campobasso a legjobb négyben végzett az előző idényben, de külön ki kell emelni a spanyol Gironát, amely úgy tűnik, az Európa Kupa győzelmet tűzte ki célul. Az örmény Yereván pedig bajnokságot nyert, de mivel nem ismerem ezt az együttest nehéz bármit is mondani velük kapcsolatban. Minden meccset arra fogunk használni az Európa Kupában, hogy fejlődjünk, és úgy fogunk kifutni a pályára, hogy a maximumot adjuk ki magunkból, és a szurkolóink is élvezzék ezeket a mérkőzéseket. Kemény és komoly csatákra számítok, és mi fiatal csapatként alapvetően tapasztalatszerzésre építünk majd, ami nagyon remélem, hogy kamatozik számunkra a bajnokságunkban.