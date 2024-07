Szerződtette Vajda Roland Ottót a HR-Rent Kozármisleny NB II.-re készül együttese. A 2005-ös születésű belső védő, aki a fiatalszabálynak is megfelel a Puskás Akadémiától érkezik a kék-fehérekhez. Felcsúton 3 évet töltött, a Csíkszeredánál mutatott teljesítményére figyeltek fel. Elsősorban a korosztályos csapatokban játszott, de 16 évesen 1 alkalommal az NB III.-ban is bizonyíthatott a Puskásban, aztán egy évvel később már stabil tagja volt a harmadosztályú keretnek. Tavaly a 30 fordulóból 29 alkalommal játszott az NB III.-ban, az egy kimaradó meccse 5 sárga lapos eltiltás miatt volt. Minden alkalommal 90 percet töltött a pályán, s három gólt is szerzett. Emellett két alkalommal az U19-es együttesbe is visszajátszott, így a kiemelt bajnokcsapat tagjának is vallhatja magát.