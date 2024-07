Visszatért a PMFC együtteséhez Sági Milán, hogy segítsen neki újra feljutni a labdarúgó NB III.-ból. A 28 éves jobb bekk Pécsen, illetve az MTK-nál nevelkedett, a kék-fehéreknél mutatkozott be a felnőtt labdarúgásban. Onnan Monorra, majd Pécsre vezetett az útja. Tagja volt az NB II.-be jutó együttesnek, majd a másodosztályba is követte a gárdát. Két második vonalbeli idényt követően az élvonalban induló Kecskemét hívó szavának engedett, de onnan egy fél év után Kozármislenybe került. A tavalyi szezont Tiszakécskén fejezte be miután Aczél Zoltánnál kevés lehetőség jutott neki.

– Végtelen boldogsággal tölt el, hogy ismét hazatérhettem. Mindig is Pécs és a PMFC jelentette számomra az igazi otthont. Sokat jelent számomra a klub, ezért nem is volt kérdés, hogy újra itt játsszak. Jól érzem magam, sok az ismerős játékos az öltözőben, ráadásul remek közösség van kialakulóban. Mindenki azért dolgozik, hogy minél előbb rálépjünk az eredményesség útjára a bajnokságban. Ehhez a legjobbunkat kell nyújtanunk, amihez óriási szükségünk lesz a szurkolóink hagyományosan szenvedélyes támogatása is az idény során – fogalmazott a hazatérő védő.