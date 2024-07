A Magyar Labdarúgó-szövetség elkészítette a 2024/25-ös MOL Magyar Kupa első fordulójának sorsolását, ugyanis augusztus elején száznegyvennégy csapattal már kezdődik a kupaszezon. Ahogy azt az elmúlt esztendőkben is megszokhattuk, a megyei kupákból feljutó, illetve harmadosztályú együtteseket négy területi alapú csoportba rendezték, hogy a kiscsapatokat megkíméljék a hosszú utazásoktól. Az első két körben szokás szerint még nem lesznek érdekeltek a két legmagasabb osztály labdarúgócsapatai, az NB I.-es és II.-es klubok a harmadik fordulóban lépnek be, és a harmadik körben erőnyerők, tehát nem sorsolják őket egymáshoz.

Hét baranyai labdarúgócsapat már az első körben bizonyíthat.

Fotó: Árvai Károly

Érdekesség, hogy az amatőrmezőnnyel együtt áll rajthoz négy egykori kupagyőztes, a III. Kerületi TVE, a Szolnoki MÁV, a BFC Siófok és a harmadosztályba kieső PMFC, már Aczél Zoltán vezetésével. A szebb időket is megélt pécsi klub a Tolna vármegye egyes bajnokság bronzérmesének otthonában, a Kakasd vendégeként vívhatja ki a továbbjutást. A másik NB III.-as pécsi gárda, a PTE-PEAC szintén idegenben bizonyíthat, méghozzá az ugyancsak NB III.-ban vitézkedő Bonyhád ellen. A Mohács labdarúgócsapata a Somogy vármegye egyes pontvadászat ezüstérmesénél, a Nagybajom háza táján kezdheti meg a 2024/25-ös idényt.

Nem szabad elfelejteni, hogy az elmúlt szezonban a Baranya Vármegyei Kupa négy elődöntőse, a Himesháza, a Bóly, a Harkány, valamint a Lovászhetény-Pécsvárad is jogot szerzett a 2024/25-ös MOL Magyar Kupa küzdelmeiben történő szereplésre. Az egyetlen Baranya vármegye kettes alakulat, a Himesháza szurkolói előtt mutathatja meg, hogy mire képes, ráadásul két osztállyal feljebb sziporkázó gárda, a Szekszárd ellen. A Gyógyfürdő Harkány is még vármegye kettesként szerzett jogot az indulásra, de összejött az osztálylépes, a közelgő idényt pedig már az új vezetőedzővel, Szabó Zsolttal kezdi, így a kupában, az NB III.-as Majos ellen is ő irányíthat.

Az idén már WR-Tex Lovászhetény névre hallgató együttes otthon küzdhet a Somogysárd ellen, a jelenlegi indulók közül viszont a Bólyra vár talán a legnehezebb feladat, ugyanis a tavalyi idényben, a harmadosztályban ezüstérmet szerző Iváncsa ellen kellene maradandót alkotni hazai terepen.

A tervek szerint az első forduló mérkőzéseit augusztus 3-4-én rendezik.