Bejelentette a PVSK-Veolia férfikosárlabda-csapata, hogy annak ellenére is új szerződést kínált Radó Ádámnak, hogy a tehetséges fiatal élő kontraktussal rendelkezett erre az idényre. A klub célja ezzel az volt, hogy a mostani NB I.-es szezont követő évre is bebiztosítsa a játékos maradását.

A pécsi tehetség már az NB I. B. Piros csoportjában is megmutatta, hogy érdemes vele számolni, s 18 évesen még óriási benne a kiaknázatlan potenciál.

– Ádi egy roppant tehetséges játékos, akiben komoly fejlődési potenciált látunk – jelentette ki a sportigazgató, Tóth Norbert. – A mögöttünk hagyott szezonban megmutatta már, hogy ha bizalmat kap, képes magas szinten teljesíteni, és még egy bajnoki döntőben is fel tud nőni a feladathoz. Nem volt kérdés, hogy ha ő is nyitott rá, hosszabb távon is elköteleződünk egymás mellett. Bízunk benne, látjuk rajta, hogy szeretne tovább fejlődni, erre pedig meg is lesz a lehetősége, a következő szezonban Szrecsko és a szakmai stáb minden támogatást meg fog adni ahhoz, hogy még jobban ki tudjon bontakozni. Emellett természetesen neki is bele kell majd tennie azt a munkát, amivel ki tud magának harcolni minden egyes játékpercet. Bár az új idényben fiatalszabály már nem lesz, ezzel együtt is fontos szerepet szánunk neki, magas posztokon a rotációnk fix tagjaként számolunk vele.