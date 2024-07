A BVSC-Zuglót húsz góljával a másodosztályba segítő, majd a Tatabányával is NB III.-as bajnoki címet ünneplő támadó, Szalánszki Gergő ebben az idényben a PMFC-nek szállítana hasonló sikert.

A 25 esztendős jobbszélső Balassagyarmaton a Palóc Farkasok együttesében ismerkedett meg a labdarúgással, majd az Újpest és a Honvéd is felfigyelt a tehetségére, így mindkettő akadémiáján csiszolhatta tudását. Később az NB I.-es Gyirmót FC Győrnél is játszott, s a kiesés után is ott maradt. Később az ETO-n és a Váon keresztül vezetett az útja a BVSC-hez, s tavaly a Tatabányához.

– Az elmúlt két évben kétszer is sikerült az NB III. megnyerése, ezzel együtt pedig a másodosztályba való feljutás. Új fejezet kezdődik a pályafutásomban, és örülnék, ha a harmadik bajnoki címemet a PMFC-vel szerezhetném meg. Köszönöm a klubnak a lehetőséget, azon leszek, hogy beverekedjem magam a kezdőcsapatba és szeretnék hosszútávon a csapat segítségére válni. Természetesen az a célom, hogy idővel majd magasabb osztályban is bizonyíthassak Pécsett – fogalmazott a támadó a klub bejelentésében.