Harmadjára kerül sor a Pécsi Szlalom Team szervezésében a Pécsi Autósport és Családi Fesztiválra a Lauber Dezső Sportcsarnok körzetében július 6-án, szombaton 9 órától. A látványos verseny mellett veterán autók kiállítása, kerékpárszlalom, légvár és körhinta is várja az érdeklődőket.

– Mi vagyunk a rendezői az idei évben is a Metró Reklámügynökség kupasorozatának, ami egy országos nyitott szlalom bajnokság, s ez lesz a következő futama – jelentette ki Király Gábor, a Pécsi Szlalom Team tulajdonosa. – A rendezvény gerince a verseny lesz, ami rendkívül látványos, s az elmúlt években népszerű itt a Dél-Dunántúlon. Több, mint 90 nevezés érkezett az ország minden részéből 10 kategóriára. A város és a PSN Zrt. vezetésével idén arra gondoltunk, hogy egészítsük ki olyan programokkal ezt, ami az egész család, a gyerekek számára is érdekes lehet. Lesz kerékpáros szlalom ügyességi verseny, légvár, körhinta, de lesz egyébként veterán autó kiállítás, illetve lesznek hivatásos rali és gyorsasági versenyautók, amiket meg lehet tekinteni. Igazi berregős, autós családi nap lesz!

A közlekedőknek a Lauber Dezső Sportcsarnok környékén 6 órától 19 óráig lezárásokra kell számítaniuk. A Dr. Veress Endre út a Megyeri úttól a Páfrány utcáig lesz lezárva, és a felüljáró két felhajtója sem használható majd, valamint az autóbuszjáratok is terelőúton közlekednek majd.

– Mivel a veszprémiek is neveztek, ezért a pálya nyomvonalát figyelembe véve BMW helyet most Suzukival jövök. A Pécsi Szlalom Teamen belül már presztizs versenyként tekintünk a városok közti eredményekre – mondta már Tisza Ákos, a csapat versenyzője. – A pályára tekintettel a gyorsabb autót választottuk. Ez inkább technikásabb pálya, semmint gyors, ezért az elsőkerekes autók előnyben lehetnek. A Pécsi Szlalom Teamnél versenyzem már régóta, ha tehetem minden rendezvényükön részt veszek, a kivitelezés, a verseny minősége szinte páratlan. Úgy veszem észre a riválisok is így látják, minden versenyen igyekeznek ott lenni.

Végül hangsúlyozták, hogy a hanghatások miatt a környéken lakóktól elnézést kérnek, de kérik, hogy erre az egy napra ezt a türelmükkel nem visszaélve fogadják el.