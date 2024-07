Élete egyik legmeghatározóbb élményét élheti át a tizenöt nap múlva kezdődő párizsi olimpián a PSN Zrt. óriása, Jászó Ádám, aki 100 háton és 4x100 gyorsváltóban is bizonyíthat az egész világ előtt. A baranyai tehetség az elmúlt időszakban szorgosan, csendben dolgozott, s közben futószalagon szállította a szebbnél szebb sikereket. Gondolhatunk akár az U23-as úszó Európa-bajnokságra, ahol történelmi bronzérmet szerzett 200 háton (ő szerezte meg a magyar csapat első érmét az első ízben megrendezett viadalon), de a Szerencsejáték Zrt. XIX. Rövidpályás Úszó Országos Bajnokságon is egyéni csúccsal lett aranyérmes. Számára biztosan sokáig emlékezetes marad az év végi XVI. Győr OPEN is, ahol már az előfutamban bekerült a 100 méter hátúszás 53.74 másodperces párizsi szintje alá, ugyanis 53.51-el csapott célba. A döntőben pedig tovább javította idejét, így 53,35-ös idővel még egyszer megúszta az olimpiai A szintet, amivel első lett a versenyen.

Keményen dolgozott az elmúlt időszakban Jászó Ádám.

Fotó: Árvai Károly

– Nagyon hosszú volt ez az időszak, bár az olimpiai felkészülés igazából szeptemberben kezdődött – fogalmazott lapunknak Jászó Ádám. – Év végéig szerettem volna megúszni a szintet, hogy nyugodtabban tudjak felkészülni idén. A szint sikerült, a nyugodt felkészülés már kevésbé. Sokat utaztunk edzőtáborokba, versenyekre, elég sok volt az új inger, keveset voltam otthon, de nagyon élveztem az egészet. Most a hajrában úgy érzem, jó formában vagyok, már csak a finomhangoláson dolgozunk.

A pécsi úszó eddigi úszókarrierje legnagyobb versenyére készül, ráadásul mindezt huszonkétévesen teszi, de még nem ver hevesebben a szíve.

– Egyelőre nincs bennem izgalom az olimpia miatt, de nyilván a verseny előtt majd pár nappal már fogom érezni, hogy nő az izgalom, de igyekszem helyén kezelni a stresszt. Ami a célokat illeti, szeretném, ha a 4x100-as gyorsváltóval úszhatnék egy döntőt. Persze jó lenne, ha minél előrébb végeznénk, de a fináléba jutás is nagyon nagy eredmény lenne. Száz háton pedig az a célom, hogy minél többször medencébe ugorhassak. Összességében úgy szeretnék hazamenni, hogy mindent beletettem, amit lehetett, ne legyen a végén hiányérzetem – mesélt Jászó.