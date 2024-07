Valószínűleg nincs olyan baranyai futball szurkoló, akinek még el kell mondani, hogy a 2023/2024-es másodosztályú bajnokságot az 5. helyen zárta a HR-Rent Kozármisleny Aczél Zoltán és stábja irányításával.

Ehhez az együttesnek 15 győzelmet és 7 döntetlent kellett elérnie a 12 vereség ellensúlyozására. A gárda 55 gólt szerzett összesen, amiből 18-at Kirchner Krisztián jegyzett, ezzel holtversenyben a liga gólkirálya lett. Őt Horváth Péter 9, Vajda Roland 5, Tóth Zoltán, Daru Bence és Molnár Ádin 4-4 találattal követte a házi rangsorban. Az idény felénél eligazoló Vajdát a klub kanadai táblázatán szintén csak Kirchner tudta megelőzni. A szélső 8 gólpasszal vette ki a részét februárig a csapat sikereiből.

A legtöbb játéklehetőséget Lékai Soma kapta, aki egyetlen meccset hagyott ki, de Turi Tamás, Nagy Erik és Kirchner is 32 találkozón lépett pályára.

Az egycsoportos NB II.-ben ez az ötödik hely a klub legjobb bajnoki eredménye, amivel az élvonallal összesített tabellán is a 17. pozíciót foglalja el.

A labdarúgók azonban nem csak ezzel az idénnyel vésték bele magukat a klub történetébe, az örökranglistákon is szépen lépkednek előre. Nagy Erik 260 mislenyi meccsével csak Lauer Norberttől marad el, aki 372 alkalommal húzta magára a kék-fehér mezt, de Kirchner (196) és Turi Tamás 193 is szépen halad az első ötben már. A gólkirály ráadásul ha a jövőben is ilyen tempóban szerzi a találatokat csúcsot is dönthet a klubnál már a következő szezonban. Laki Zoltán 27 NB II.-es góljától már csak 6-tal marad el. Egyelőre negyedik ezen a listán Lauer és Tóth Zoltán van még előtte. Minden bajnokságot figyelembe véve már második, de Lauer 113-mal lőtt többet nála.

Még sokáig fogják emlegetni ezt a szezont a Kozármisleny drukkerei

Emlékezetes meccsekben sem volt hiány az idény során, így nem csak a helyezést, de bizonyos találkozókat is még sokáig emlegethetnek majd a rajongók. Ott van a Siófok elleni 7–0-s siker, még ha arra a Balaton-partiak nem is a legjobb együttesükkel tudtak eljönni. Ugyan ez volt a legnagyobb különbségű győzelme a gárdának, de volt két sokkal fontosabb három pont, amit őrült találkozókon sikerült begyűjteni.