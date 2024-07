A szigetvári Style&Passion Sportegyesület táncosai Balatonfüreden mérettették meg magukat a közelmúltban. A Magyar Látvány Táncsport Szövetség által megrendezett Európa Kupán az egyesületből 5 versenyző vett részt. Szóló latin-amerikai és szóló standard illetve latin-amerikai páros is táncolt a versenyen. Mini és gyermek kategóriában tették próbára a tudásukat a gyerekek.

Eredmények:

Boros Boglárka: szóló latin 3. hely, Rumán Borbála: szóló latin 2. hely, szóló standard 1. hely, Simon Patrik és Sasvári Laura: latin-amerikai páros 1. hely, Simon Patrik: szóló latin 7. hely, Bázel Réka: szóló standard 1. hely

A Magyar Látvány Táncsport Szövetség Európa Bajnoksága is Balatonfüreden zajlott, ezen a Style&Passion Sportegyesületből kettő szóló standard produkció és négy szóló latin-amerikai koreográfia lépett utoljára junior és felnőtt kategóriában színpadra. A Health Squad-Higher than the sky című formáció szintén most volt látható utoljára ebben a formában.

A szigetvári Style&Passion Sportegyesület táncosai

Fotó: Pandur Petra

Eredmények:

Felczán Noémi: szóló latin 3. hely, Keszeg Boglárka: szóló latin 5. hely, Marton-Fekete Lilla: szóló latin 1. hely, szóló standard 1. hely, Kovács Kinga: szóló latin 1. hely, szóló standard 1. hely, formáció: 1. hely

Koreográfus: Pandur Petra táncművész, edző