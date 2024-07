– Hogyan értékeli a nyári változásokat?

– Első lépésként nagyon fontos volt, hogy azt a magot egyben tudtuk tartani, amivel éve óta sikeresek vagyunk, és jól építkezünk – kezdte Magyar Márk klubigazgató. – Aztán fontos volt, hogy Pinezits Mátéra rátaláltunk. Persze a puding próbája az evés, és a szurkolók majd úgy is a pontok, a helyezés alapján fogja eldönteni, jól választottunk-e. Mindemelett azt mondhatom, hogy szerintem jól döntöttünk, mindenki jól kijön a Mátéval, és jó munkát végez. Tudtuk, hogy nem mennyiséget, hanem minőséget kell hoznunk az alapcsapatunk mellé. Lesz még pár bejelentésünk a hiányposztokra. Kiss Balázs egy több poszton használható jolly joker játékos, de sérülése volt, türelmesnek kell lennünk. Illetve Rácz László is a korábbi vállsérülése miatt az első fordulókban nem lesz bevethető. Neki olyan erősségei vannak, amiben korábban mi elmaradtunk. A fejjátékunk, a csapat magassága javul vele. A tavalyi kapott góljaink jó részét elkerülhetjük, ha ő ott van a védelmünkben. Emellett szerettük volna megfiatalítani is a keretet, ennek szellemében lesz még jó néhány fiatalszabálynak is megfelelő érkezőnk. A Pakssal aláírtunk egy kooperációs szerződést, így onnan is érkezhetnek játékosok. Abszolút benne van a pakliban, hogy még változik a keret.

– Milyen célokkal vágnak neki az idénynek?

– Két célt fogalmaztunk meg, az egyik a bennmaradás. Nem verhet át minket, hogy tavaly jól szerepeltünk. Ilyenkor szoktak pofáraesni csapatok, amikor azt hiszik a bab is hús, minden megy magától. Nem elég a cipőt kirakni a pályára, mert senki nem fogja könnyen adni a pontokat. A másik cél a fiatalítás, amit Pinezits Máté is elfogadott. Ennek ellenére ahogy eddig is, minden meccset meg akarunk nyerni. Ha százszázalékon pörgünk, akkor bárkit legyőzhetünk, ha kiengedünk, bárkitől kaphatunk egy nagyobb pofont is!