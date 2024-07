Tizennégy tehetséges mohácsi úszó jelenleg is egy kéthetes kaposvári edzőtáborban van, s gőzerővel készül a csapat a közelgő Korosztályos Országos Bajnokságra. Ezt a felkészülési időszakot megszakította egy felhozó verseny Boszniában, ahol négy kiválóság is medencébe ugrott: Kocsis Ádám 50-, 100-, és 200 mellen is elsőként végzett, Tóth Lilien 50-, 100-, 200 mellen, valamint 200 és 400 vegyesen ugyancsak aranyérmet szerzett, akárcsak Laszinger Luca, aki 50-, 100-, és 200 mellen bizonyult a legjobbnak. Schmidtmayer Níla is felállhatott a dobogó harmadik fokára, köszönhetően a kétszáz gyorson elért eredményének.

Nem riadnak vissza a kemény munkától.

Forrás: Pávkovics Gábor Facebook

Érdemes megjegyezni, hogy a mohácsi éremeső mellett Tóth Lilien és Laszinger Luca megnyerte a korosztályos összetett versenyt is, míg Kocsis Ádám megjavította a bosnyák korosztályos csúcsot 50 mellen.

– Kocsis Ádám jövő héten a magyar válogatott tagjaként utazik Belgrádba, ahol tizenhét ország részvételével rendezik meg a Central European Countries Junior Meetinget. Itt 50-, 100-, valamint 200 mellen, illetve két váltóban képviseli majd hazánkat – nyilatkozta lapunknak Czakó Csaba, a Mohácsi Torna Egylet Úszószakosztály vezetőedzője. – Ezt követően minden versenyzőnkre várnak korosztályos hazai országos bajnokságok. Tóth Lilien a Delfin Bajnokságon, Laszinger Luca a Cápa Bajnokságon, míg Schmidtmayer Níla a Gyermek Bajnokágon képviseli városunkat. Kocsis Ádám hazaérkezve először Kaposváron bizonyíthat a serdülők között, majd augusztus elején Debrecenben is megpróbál mindent elérni az Ifjúsági Országos Bajnokságon. Természetesen a négy versenyzőn kívül szoríthatunk még Salamon Csanádnak, Salamon Hedvignek, Kőnig Ábelnek, Gacsal Gergelynek, Walter Daniellának, továbbá a legkissebbeket tekintve éremesélyes Kocsis Noémi, Walter Vencel, Gacsal Gréta és Werner Rebeka is.

Czakó Csaba, aki többek között a Magyar Úszó Szövetség Dél Dunántúli régióvezetője is, felkészülésük kapcsán elárulta, hogy a minél fényesebb érmek megszerzésében nagyban hozzájárulnak a Mohács környéki vállalkozók, akik rengeteget segítenek. Továbbá a szülői hátországot, illetve a klub anyaegyesületének támogatását hangsúlyozta.