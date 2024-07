Egy az egész világot átfogó versenyben vett részt a HOPExtrem NinjaPadlás sportolója, Szélig Tamás, amelyet egy Egyesült Államokban lévő szervezet hirdetett. Az Ultimate Ninja Athlete Association megmérettetésén a pellérdi egyesület ifjú nindzsa tanonca az első helyet szerezte meg.

Horgas Péter és ifjú tanítványa, Szélig Tamás büszkén tekinthet vissza az elmúlt évek nindzsa tréningjére

Forrás: Horgas Péter

– Arra szólították fel az interneten a nindzsákat, hogy küldjenek be rendkívül extrém teljesítményű videókat magukról, és az első hármat pénzdíjban részesítik – ismertette a kihívást Horgas Péter edző, akit a magyarországi Ninja Warriorsban ismerhetett meg a nemzet. – Összesen 100 felvételt fogadtak be a világ minden pontjáról, ami aztán átesett egy szakmai zsűri szűrésén. Végül 15 videó maradt, amire a közönség szavazhatott. A voksolás lezárulta után még egy szűrés jött, hogy ne posztolós oldalakról érkező szavazatok döntsenek. Ezek után került ki győztesen a Tomi.

Az ifjú nindzsa tíz-tizenötödik próbálkozásra teljesítette a trükköt

A versenyre nagyon látványos felvételek érkeztek. Szélig pókembert is meghazudtoló mászása egy ausztrál fiú gyűrűről gyűrűre való ugrása követte, ami közben egy 180 fokos pördüléssel megspékelt hátra szaltót csinált, majd egy amerikai fiatal szaltózott egyik gyűrűről a másikra miközben egy boomeranggal kapaszkodott meg bennük.

– Azért is örülök, hogy Tomi győzött, mert a videókat megnézve az övé kivételes volt – folytatta a tréner. – Mindegyik trükk rendkívül nehéz volt, amit a sportolók végrehajtottak, de saját tapasztalatból tudom, hogy azok olyanok, amiket az ember bead kétezerszer, és egyszer sikerül. Ha pont azt a pillanatot tudja elkapni remek, de nem ismételhető. Ötből ötször nem fogja tudni megcsinálni. Olyan szaltóból ráugrásokat csináltak, amik csak az adott pályán, az adott felszereléssel elképzelhetőek, de egy másik teremben már újra be kell hangolni ezernyi ugrással, és nem biztos, hogy újra sikerül. A Tomi feladata viszont olyan volt, amihez nagyrészt erő szükséges, fizikailag rettentő nehéz, emellett remekül kell koordinálnia a mozgását. Nyilván ráedzett, de ha kell, ezt egy másik pályán is meg tudja csinálni.