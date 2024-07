Amíg a legtöbb ember pihenéssel tölti a nyarat, kissé visszavesz a tempóból, addig a PTE-PEAC küzdősportolója, Melis Bálint András kőkeményen dolgozik, ráadásul a Muaythai őshazájában, Thaiföldön teheti mindezt. Ehhez persze az kellett, hogy egyesülete benevezze egy sportpályázatra, eredményei alapján támogatáshoz jusson, így volt lehetősége finanszírozni az utazását. Az pedig külön öröm volt számára, hogy két edzőtársa, Peidl Balázs és ifj. Schiffer Ádám is elkísérhette erre a közel másfél hónapos tréningre.

Őrült tempóra kapcsolt.

A tehetséges sportoló az esztendő első felében leginkább az érettségire fókuszált, legfőbb célja a továbbtanulás elérés volt, így bizakodik, hogy szeptemberben a Pécsi Tudományegyetemen kezdheti meg tanulmányait. Így teljesen érthető, hogy mindössze három mérkőzése volt júniusig.

– Tavaly Blazsekovics Ferenc mester halála után a Balatonon vettem részt egy edzőtáborban, ahol Kru Din Wittawat, a Lannafighting MuayThai mestere tartott egyhetes szemináriumot, aki most is segíti fejlődésünket, ismerteti a muaythai újabb technikáit, és bevezet minket a thai kultúrába – nyilatkozta lapunknak Melis Bálint András. – Volt lehetőségünk meglátogatni a Rajademnern és a Lumpinee stadionokat, valamint a muaythai kultikus versenyhelyszíneit is. Az egy hónapos edzőtábor során Chiang Mai-ban, – amely észak thaiföldi tartományi központ és egyetemi város –, a Boon Lanna MuyThai termében napi 6-7 órányi edzéssel, Kru Toom és különböző mesterek tanításaival, helyi versenyekkel készülünk az őszi versenyszezonra. Így került sor LoiKroh stadion -55kg-os címmérkőzésére, ahol a harmadik menetben sikerült KO-val nyernem. Ezt a győzelmet édesapámmal Blazsekovics Ferenc mesternek ajánljuk, akit pont egy éve vesztettünk el.

Kalandjuk hátralévő részében mindhárom magyar kiválóságra vár még mérkőzés, de addig is a heti tizenkét edzés és a futás kap főszerepet.

– Bízunk benne, hogy ez a befektetett munka megfelelő alapot biztosít az IFMA Országos Bajnokságon, az IFMA Muaythai Európa-bajnokságon, a WAKO Kickbox Európa-bajnokságon és az ISKA Harcművészeti Világbajnokságon való megfelelő szerepléshez – zárta gondolatait Melis.