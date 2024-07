Második edzőmeccsét játszott a PMFC és a PTE-PEAC is szerdán, s ez előbbinek már sokkal jobban sikerült, mint az első erőpróba.

A piros-feketék helyzetével rajtolt a meccs, majd a 36. percben friss igazolás, Tóth Zoltánhoz került a labda, aki átemelte a kapust.

Nem sokkal később aztán jött a legutóbb Csákváron futballozó, de NB I.-es múlttal rendelkező Fejős Áron, aki a Vasas nevelésű Rabatin Richárdtól kapott labdát helyezte el a hosszú alsóban kilenc méterről.

A fordulást követően sem lassított a Pamacs, s az 54.-ben Orbán Kolos sodort egy labdát a hálóba, majd Halácsi Mirkó 15 méterről vette be a kaput. Persze az egyetemisták sem akartak csupán asszisztálni, s Németh Máté révén szépítettek.

A csattanót így is a PMFC tartogatta. A 82. percben Halácsi Mirkó köszönt be újra, s állította be az 5–1-es végeredményt. A piros-feketék újoncot is avattak, a 15 éves Kilvinger Levente állt be a második félidőben a kapuba.

PMFC–PTE-PEAC 5–1 (2–0)

Labdarúgó felkészülési mérkőzés. Pécs, 350 néző.

PMFC 1. félidő: Varasdi Dániel – Sági Milán, Tullner Péter, Németh Márk, Bor Dávid – Rabatin Richárd, Bachesz Edvin – Bukovics András, Morvai Áron, Fejős Áron – Tóth Zoltán. PMFC 2. félidő: Helesfay Donát (Kilvinger Levente, 68.) – Varga Botond, Molnár Bence, Nagy Nándor, Kapronczay Gergely – Bachesz Edvin (Jásper Botond, 73.), Sághy Félix – Vas Bence, Halácsi Mirkó, Ócsai Mátyás – Orbán Kolos. Vezetőedző: Aczél Zoltán.

PEAC 1. félidő: Meggyes Attila – Than Olivér, Kaszás Gergő, Encz Marcell, Nagy Jeromos – Győri Bence, Archie Hawkins – Kiss Máté, Lengyel Szabolcs, Leidl Ákos – Major Péter. PEAC 2. félidő: Varga Sebestyén – Győri Bence, Kaszás Gergő, Czimerman Gergő, Leidl Ákos – Schuszter Robin, Németh Máté, Országh Balázs, Egri Bendegúz – Fehér Bence, Horváth Marcell Boldizsár. Vezetőedző: Egri Krisztián.

Gólszerzők: Tóth Zoltán (36.), Fejős Áron (44.), Orbán Kolos (54.), Halácsi Mirkó (65., 82.), ill. Németh Máté (75.)